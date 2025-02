Waarom nemen we Kinepolis op in de voorbeeldportefeuille?

Door het halen van de aankooplimiet van 36,05 euro voor 30 aandelen hebben we Kinepolis in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen opgenomen. Een nieuwe aankooplimiet is dus niet meer nodig. We hebben de volgende argumenten voor de aankoop.

· Ook in het boekjaar 2024 verliep het herstel van de cinemawereld na de coronacrisis gestaag, maar traag. In de eerste jaarhelft ondervond Kinepolis Group nog een negatieve impact op de bezoekersaantallen van de maandenlange staking in Hollywood in 2023. Maar in de tweede jaarhelft lag het aantal bezoekers beduidend hoger omdat het filmaanbod sterk was.

· Voor 2025 en verder denken we dat Kinepolis opnieuw hogere winsten kan realiseren. Vooreerst door de normalisering in het aanbod van Hollywoord. Daarnaast omdat Kinepolis met de solide financiële positie weer aan externe (internationale) expansie kan doen, zoals de groep voor de covid-19-pandemie al volop deed.

· Toen stond het aandeel rond 60 euro, vandaag staan we 40 procent lager. Dat vinden we overdreven. We verwachten de komende tijd een betere prestatie van het Kinepolis-aandeel dan van de markt. Vandaar de opname in de voorbeeldportefeuille.

