Waarom nemen we Aedifica op in de voorbeeldportefeuille?

We nemen Aedifica op in de voorbeeldportefeuille van Trends Beleggen door de aankoop van veertig aandelen tegen de openingskoers op 20 februari. Daar hebben we drie redenen voor.

· Aedifica heeft een gezonde balans met een zeer redelijke schuldgraad, die eind december 2024 op 41,3 procent stond. Die zal nog worden versterkt na de afronding van de exit uit Zweden, wellicht in de loop van 2025. Dan zal er flink wat financiële ruimte zijn voor nieuwe investeringen. Daarnaast zijn er huurinkomsten op de zeer lange termijn – gemiddeld negentien jaar – en een bezettingsgraad 100 procent. Als aandeelhouder heb je dus alle redenen om rustig te slapen in de aanloop naar de de publicatie van de resultaten.

· Aedifica heeft bovendien de trend mee: de Europese bevolking zal vde komende decennia erder vergrijzen, los van de economische conjunctuur. Tussen 2020 en 2050 zou het aantal tachtigplussers verdubbelen, precies de doelgroep voor de zorgvastgoedspeler.

· Het aandeel noteert bovendien met een onderwaardering van ruim 22 procent tegenover de intrinsieke waarde. Ook het dividendrendement van 6,5 procent is heel aantrekkelijk, tegenover iets meer dan 3 procent op een tienjarige Belgische staatsobligatie. Maar de aankoop is ook geïnspireerd door de verwachting dat de Europese lange rente dit jaar zal dalen, zodat de koers van Aedifica verder kan herstellen.

