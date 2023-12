Unilever heeft actieplan voor meer groei

Unilever liet tijdens de cijferpresentatie over het derde kwartaal een vergelijkbaar beeld zien met concurrenten. Prijsverhogingen (+5,8%) werden doorgevoerd vanwege inflatie en dat leidde tot een beperkte krimp in de verkochte volumes (-0,6%). De omzet daalde met 3,8 procent tot 15,2 miljard euro, wat vooral veroorzaakt werd door een negatieve impact aan valuta-effecten (-8,0%). Overnames en desinvesteringen resulteerden in nog eens -0,6 procent.

Belangrijker was de aankondiging van een actieplan om de groei op te krikken en de waarde van onbenut potentieel vrij te maken. Dat is niet onverwacht, maar meer een concretisering van stappen die al verwacht werden. Medio vorig jaar trad Nelson Peltz toe tot het bestuur van Unilever, na voor 1,5 procent aandelen gekocht te hebben via zijn investeringsfonds Trian Fund Management. Hij heeft een geschiedenis van het kopen van aandelen in bedrijven waarin hij denkt waarde te kunnen creëren door herstructurering en kostenbesparingen.

Het actieplan stelt samengevat dat Unilever veel sterke punten heeft (o.a. sterke merken en grote geografische spreiding), maar dat de kwaliteit van de prestaties daar niet op aansluit. Beterschap moet komen van drie speerpunten. Om snellere groei van hogere kwaliteit te bewerkstelligen gaat Unilever de eerste focus leggen op dertig ‘Power Brands’ die gezamenlijk 70 procent van de omzet vertegenwoordigen. Investeringen worden gedaan in onderdelen die impact hebben, en er komen geen grote acquisities. Het tweede speerpunt is vereenvoudiging en het vergroten van productiviteit. Daarvoor wordt niet zozeer gekeken naar besparingen, maar vooral naar het verhogen van de productiviteit. Het derde speerpunt is de creatie van een prestatiecultuur. Een nieuw team zal de veranderingen leiden en moet ‘outperformance stimuleren’.

Conclusie

Bij Unilever lijkt er niet veel nodig om in de komende jaren een redelijk rendement te maken. De onderliggende omzet moet 3 à 5 procent groeien. Met betere marges verwachten we dat de nettowinst iets sneller zal stijgen. Tel daar nog aandeleninkopen bij en 5 tot 7 procent groei van de winst per aandeel lijkt aannemelijk. Samen met het dividendrendement van bijna 4 procent kan dat al snel een opbrengst in de buurt van 10 procent per jaar opleveren. Het aandeel is met een k/w van 17 relatief laag gewaardeerd. Tel daar het defensieve karakter van Unilever bij en het advies komt uit op ‘kopen’.