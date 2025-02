Het aandeel van Tesla heeft sinds de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump meer dan 22 procent van zijn waarde verloren. CEO Elon Musk ontpopt zich steeds meer als de saneerder van het Amerikaanse overheidsapparaat en als een soort politiek analist, met een uitgesproken voorkeur voor extreemrechts. De Europese verkoopcijfers van januari tonen aan dat het aantal registraties van Tesla’s drastisch is gedaald. Krijgt het aandeel klappen door toedoen van Elon Musk? Breng uw stem uit in de poll onderaan.

In januari is het aantal inschrijvingen van nieuwe Tesla-wagens in Frankrijk gedaald met 63 procent. In Duitsland, waar Musk zich midden in de verkiezingsstrijd uitsprak voor de extreemrechtse kandidaat-bondskanselier Alice Weidel van de extreemrechtse partij AfD, bedroeg de daling 59 procent. Een ondernemer uit de deelstaat Baden-Württemberg vertelde aan de Duitse media hoe zijn sticker met de tekst “Ik kocht deze auto voordat Elon gek werd” in één weekend 2.000 keer werd verkocht.

Ook in de Verenigde Staten lopen de gemoederen hoog op zodra de naam Musk valt. De Tesla-CEO is zelfs nog meer de rechterhand van Donald Trump dan vicepresident J.D. Vance. Het hoge tempo waarmee hij het ambtenarenapparaat van de Verenigde Staten wil saneren, stuit op weerstand en ongerustheid. De vraag is of de Amerikaanse consument, die wellicht openstaat voor dat besparingsregime, ook Tesla-gezind is. Aandeelhouders maken zich zorgen over de mate waarin Musk zijn aandacht nog bij Tesla houdt. Hij verdeelt zijn tijd over het Witte Huis, Tesla en SpaceX. En tussendoor vindt hij nog de tijd om actief te zijn op X en een bod uit te brengen op OpenAI.

Waar blijft het nieuwe model?

Niet alleen de dagelijkse avonturen van Elon Musk bedreigen het Tesla-aandeel. Consumenten snakken naar een nieuw model: een goedkopere elektrische auto en volwaardige opvolgers voor Tesla’s meest succesvolle modellen. Volgens Musk brengt Tesla dit jaar een goedkoper model op de markt. Daarnaast zet het bedrijf in op de ontwikkeling van mensachtige Optimus-robots en geavanceerde zelfrijdende technologie om andere automerken te overstijgen.

Denkt u dat de andere activiteiten van Elon Musk dit jaar een negatieve invloed zullen hebben op het aandeel? Of wordt het aandeel vooral getroffen door het uitblijven van een nieuw model? Verwacht u dat de koers van Tesla dit jaar positief zal eindigen dankzij nieuwe ontwikkelingen? Laat uw stem achter in de poll.