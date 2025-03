Trends Poll: Is goud kopen vandaag de logische keuze?

De aandelenmarkten schieten alle kanten uit en in onzekere tijden floreert goud. De goudprijs bereikte vorige week een record en steeg tot boven 3.000 dollar per troyounce. Is investeren in goud een logische keuze voor beleggers, nu ook de bitcoin en de cryptomarkt onder druk staan? Breng uw stem uit in de onderstaande poll.

De prijs van het edelmetaal laat een opmars zien door zorgen over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Beleggers vrezen dat de importtarieven zullen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en een recessie in de Verenigde Staten. Een extra katalysator zijn de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten, sinds Israël maandagnacht de zwaarste aanvallen op de Gazastrook lanceerde sinds het staakt-het-vuren in januari van kracht werd.

Analisten verwachten dat de goudprijs tot ver boven 3.000 dollar kan klimmen, en de Australische investeringsbank Macquarie Group voorspelde deze week zelfs een piek van 3.500 dollar in het derde kwartaal. “Wij zien de tot nu toe sterke goudprijs – we verwachten dat die zal aanhouden – vooral als gedreven door de grotere bereidheid van beleggers en officiële instellingen om te betalen voor het ontbreken van krediet- of tegenpartijrisico”, zeiden analisten van Macquarie Group aan Bloomberg.

Als u goud bezit, hebt u een tastbare grondstof die niet afhankelijk is van de financiële gezondheid of het woord van een andere partij. Bij veel andere investeringen loopt u wel dat risico, bijvoorbeeld als de uitgever van de obligatie of het bedrijf waarin u investeert failliet gaat of niet kan terugbetalen.

Trends Poll

Maar niet iedereen is het eens met die analyse. Jan Longeval, onafhankelijk expert in vermogensbeheer en adjunct-professor aan de Vlerick Business School, vindt de goudprijs te hoog. Dat zei hij vorige week in Trends. Als richtsnoer gebruikt Longeval de all-in sustaining costs (AISC) van de goudproductie. “Dat is de kostprijs om een troyounce goud uit de grond te halen. Vandaag is de AISC zowat 1.500 dollar. Dat betekent dat goud met een premie van ongeveer 100 procent noteert. In 2020 was dat nog 60 procent. Wie nu nog in goud wil beleggen, komt royaal laat.”

Is goud ook volgens u de logische keuze ? Breng uw stem uit in de poll.