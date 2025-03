Wall Street was er sinds de inauguratie van overtuigd dat Donald Trump goed zou zijn voor de aandelenmarkten. Maar dat positieve begin van Trumps presidentschap is inmiddels van de kaart geveegd na het recente nieuws over de handelstarieven. Ondanks een eerder uitstel zijn de tarieven op producten uit Canada en Mexico alsnog ingegaan. Halen de handelstarieven de beurs onderuit? Breng uw stem uit onderaan in de poll.

De Nasdaq- en de Dow Jones Industrial-indexen kleuren vuurrood, na minder dan vijftig dagen Trump II. Dinsdag zakte de Dow Jones met 640 punten, goed voor een totaalverlies van ruim 2.360 punten sinds 30 januari. Ook buiten de Verenigde Staten was de schade meetbaar, wat blijkt uit de verliezen van de Europese Stoxx Europe 600, de Duitse DAX, de Japanse Nikkei 225 en de Hongkongse Hang Seng-index.

Het wordt duidelijk dat de beurs de importheffingen voor Canada en Mexico dit keer wel serieus neemt. De landen nemen ook tegenmaatregelen, net als China, dat eveneens een hoger tarief opgelegd kreeg. Daarmee lijkt de handelsoorlog definitief begonnen. De vraag is welke beursreactie ons nog te wachten staat als straks ook een heffing op Europese goederen concreet wordt.

Trends Poll

Volgens economen raken de Verenigde Staten niet alleen hun bondgenoten met de tarieven, maar slaat het land ook zijn eigen ruiten in. Wat wil de regering-Trump dan bereiken? Een antwoord is mogelijk te vinden bij de jongste investeringen van bedrijven in nieuwe Amerikaanse vestigingen. TSMC, ’s werelds grootste chipmaker, kondigde de bouw van vijf nieuwe fabrieken in Arizona aan, Apple zal 500 miljard dollar spenderen in een grote binnenlandse expansie, en ook het Belgische isolatiebedrijf Recticel plant een eerste Amerikaanse fabriek.

Handelstarieven kunnen in principe snel weer ongedaan worden gemaakt, maar dat ligt moeilijker voor investeringen in fabrieksvestigingen. Trump kan dus de handelstarieven terugdraaien zodra de investeringen zijn gebeurd. Verwacht u dat de Amerikaanse economie vertraagt, en daarmee ook de beurzen kelderen onder de importtarieven? Zullen de tarieven snel weer verdwijnen? Breng uw stem uit in de poll.