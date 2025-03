Trends Poll: de beurzen kleuren rood, wat is uw strategie?

De S&P 500 staat op een alarmpeil. Sinds zijn hoogtepunt in februari is de Amerikaanse sterindex ruim 9 procent gezakt. De belangrijkste verklaring zijn de nieuwe Amerikaanse handelsheffingen, die beleggers ongerust maken over de stijgende inflatie en de kans op een economische recessie. Wat is uw beleggersstrategie in deze periode? Breng uw stem uit onderaan in de poll.

De beurzen kleuren al enkele weken rood. De geopolitiek domineert de markten en beleggers kunnen daar maar beter op inspelen. De vraag is welke strategie u verkiest. Wijzigt u de samenstelling van uw portefeuille? U zou de blootstelling aan Amerikaanse aandelen kunnen afbouwen en vervolgens kiezen voor de winnaars van dit voorjaar. Dat zijn bijvoorbeeld Europese aandelen en in het bijzonder de defensie-industrie. Aandelen zoals het Duitse Rheinmetall en het Franse Dassault Aviation gingen door het dak. Ook de Chinese techaandelen hebben een nieuwe adem gevonden.

Volgt u liever de redenering van beurslegende Warren Buffett? “Cash is king“, redeneert de 94-jarige miljardair al enige tijd. Buffett bouwt systematisch zijn aandelenportefeuille af en stapelt cash. Verwacht wordt dat hij daarmee anticipeert op onzekerheid en een daling van de aandelenmarkten, om daarna aandelen tegen een lagere prijs te kopen. Dit zijn de laatste wijzigingen in Buffetts portefeuille.

Trends Poll

Wilt u liever vasthouden aan de huidige samenstelling van uw portefeuille, dan is er de aloude buy-and-holdstrategie. Het is nog te vroeg om echt van het begin van een berenmarkt te spreken. En als die er komt, volgt na elke neerwaartse trend een periode van sterkere groei. Met een gediversifieerde portefeuille zit u dus goed op lange termijn, ook al laat u misschien op korte termijn rendement liggen.

Wat is uw strategie in deze woelige beurstijd? Breng uw stem uit in de poll.