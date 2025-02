Europese defensiebedrijven hebben een sterk jaarbegin achter de rug. Het Duitse bedrijf Rheinmetall noteert ruim 50 procent hoger. De Franse Thales Groep is 34 procent meer waard op de beurs, en in Milaan steeg Leonardo met 37 procent. Een perfecte storm van geopolitieke onrust stuwt de aandelen hoger. Maar blijft dat succes duren? Of zijn de aandelen al overgewaardeerd?

Het succes van defensieaandelen heeft te maken met het voornemen van Europese lidstaten om meer uit te geven aan defensie, voornamelijk onder invloed van de Amerikaanse president Donald Trump. Wie naar het aandeel van Rheinmetall kijkt, de ster van de Frankfurter Wertpapierbörse, ziet dat de rally vorig jaar pas echt is begonnen op 5 november, niet toevallig de dag waarop duidelijk werd dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten zou worden. In de maand voor de verkiezingsdag, toen er nog optimisme was rond de Democratische presidentskandidate Kamala Harris, verloor Rheinmetall ruim 7 procent in waarde.

De stijging van de Europese defensieaandelen kwam eind vorige week in een stroomversnelling, toen bekend werd dat de Verenigde Staten zonder deelname van Europa en Oekraïne vredesonderhandelingen zouden opstarten met Rusland. Sindsdien heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance ook hard uitgehaald naar Europa op de internationale veiligheidsconferentie in München.

Blijft het succes duren?

De nood om nauw samen te werken inzake defensie lijkt nu echt door te dringen tot de Europese leiders, gezien de verschillende spoedvergaderingen die op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron zijn georganiseerd. “Rusland besteedt tot 9 procent van zijn bruto binnenlands product aan defensie, terwijl het Europese gemiddelde slechts 1,9 procent bedraagt”, vatte Europees-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de uitdaging samen.

De orderboekjes van defensiebedrijven zoals Rheinmetall laten zien dat er op lange termijn groei wordt verwacht. De toekomstige winsten zijn dus nog niet volledig in de koers verrekend. De vraag is in welke mate geopolitiek nieuws het sentiment op de beurs kan beïnvloeden. Krijgen de aandelen dit jaar nog een terugval krijgt als de Europese lidstaten er niet in slagen een krachtdadig antwoord te bieden? Laat uw stem achter in deze poll.