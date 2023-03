Trends Beleggen Podcast #123: Het nieuwe regime voor beleggers – Aandelen: adidas & Telenet

Beleggers ontberen het historisch besef dat de afgelopen 40 jaar op vele vlakken een uitzonderlijke periode was. De economische cycli waren toen heel vlak, de rente ging van 20 procent naar 0, de winstgroei van bedrijven ging de lucht in en de schulden explodeerden. Danny Reweghs legt uit wat dat voor de beurzen betekenden en waarom hij denkt dat we de komende periode een heel ander regime ingaan. Daarnaast bespreekt hij de recente ontwikkelingen bij het sportmerk adidas en telecomspeler Telenet.