Tip van de week: Montea

Jarenlang realiseerden de aandeelhouders van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s) en vastgoedontwikkelaars bijzonder fraaie returns, zelfs uitzonderlijk hoge opbrengsten. Vanaf de beursgang van Montea in 2026 en gemeten tot eind 2021 kregen de aandeelhouders een magische return (koersstijgingen + dividenden) van 1.045 procent (17,4% gemiddeld per jaar). Een belegging in de Bel-20-index leverde slechts 75 procent op.Maar sinds vorig jaar is het een ander verhaal. Zelfs als we rekening houden met deuitgekeerde dividenden zitten we op een termijn van bijna twee jaar met een return van -37 procent. Maar dat is het verleden. Sinds enkele weken is het aandeel aan een remonte begonnen. Maar eerst even wat feiten en cijfers van deze vastgoedvennootschap.Montea heeft van in het begin de focus gelegd op logistiek vastgoed en wordt dan ook wel vaker omschreven – ook door de link met de familie De Pauw in het aandeelhouderschap – als de ‘kleinere’ versie van Warehouses De Pauw (WDP). Maar dankzij een sterke groei is het intussen een flink uit de kluiten gewassen speler in logistiek vastgoed, al is de groep geografisch wel dicht bij huis gebleven met activiteiten in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het gaat om 92 sites, waarvan er 38 in België liggen (44% van de reële waarde) en 34 in Nederland (42% van de reële waarde). De rest is verspreid over 18 sites in Frankrijk (12% van de reële waarde) en 2 sites (resterende 2%) in Duitsland. De portefeuille omvat 1,9 miljoen vierkante totale oppervlakte met daarnaast een landbank van 2,4 miljoen vierkante meter, waarvan al 1 miljoen in ontwikkeling is.Een van de sterke punten is de aanhoudende groei sinds vele jaren. In weerwil van de koersevolutie zijn de cijfers niet gestopt met stijgen vorig en dit boekjaar. Vorig jaar bijvoorbeeld werd de grootste portefeuillegroei in één jaar tijd in de geschiedenis van Montea opgetekend met 473 miljoen euro, een overtreffing van de eigen doelstellingen voor 2022 met een winst per aandeel van 4,10 euro (+9%). Ook de traditie van dividendverhogingen werd voortezet tot 3,30 euro bruto per aandeel, exact hetzelfde groeipad (+9%) als de winstevolutie. In 2014 bedroeg het dividend nog 1,80 euro bruto.Voor dit en volgend jaar heeft Montea de verwachtingen kunnen verhogen. Daarin zit wel de uitzonderlijke component van het verkrijgen van het fiscaal gunstig FBI-statuut in Nederland voor de boekjaar 2021 en ’22. Voor 2023 mikt het management nu op een winst per aandeel van 4,90 euro, waarvan 4,45 euro (voorheen 4,40) recurrent (zonder uitzonderlijke elementen). Voor volgend jaar wordt gemikt op minimaal 4,55 euro per aandeel recurrente winst. Het dividend voor boekjaar 2023 zal minimaal oplopen tot 3,74 euro bruto per aandeel, inclusief 0,36 euro ‘uitzonderlijk’ dividend. Voor het volgend boekjaar wordt minimaal op 3,60 euro bruto per aandeel gerekend.Een andere traditie die de gvv in ere heeft gehouden, is het regelmatig doorvoeren van kapitaalverhogingen om de groei te ondersteunen en daarbij de schuldgraad onder controle te houden. In een recordtempo en met minimale korting (amper 4%) haalde Montea onlangs 126 miljoen euro op tegen 69,90 euro per aandeel. We zagen dan ook geen negatieve koersreactie, maar een verder herstel van het aandeel. De logistiekevastgoedspeler zat dan ook niet krap bij kas, maar wil de pijplijn aan projecten van 400 miljoen euro tegen eind 2025 uitvoeren zonder zorgen en met een lage schuldgraad. Met 34 procent heeft Montea een van de laagste schuldgraden onder de gvv’s.We hebben heel wat argumenten kunnen aanreiken waarom we een belegging in Montea te verantwoorden vinden, waarbij we los van de kwaliteiten van bedrijf en aandeel zelf ook wel steun zien komen van een dalende lange rente in 2024. Er is door de gestegen rente niet langereen forse overwaardering van de beurskoers tegenover de intrinsieke waarde (72 euro per aandeel per 30/9). Het blijft een van de sterkste groeiverhalen in het gvv-landschap, waardoor ook de verdere groei van het dividend verzekerd lijkt voor de komende jaren, te meer daar de schuldgraad behoort tot de laagste van de gvv’s,Vandaar het positief advies.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 76,20 euro

Ticker: MONT BB

ISIN-code: BE0003853703

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,57 miljard euro

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 16,5

Koersverschil 12 maanden: +19%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16%

Dividendrendement: 4,3%