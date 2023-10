Telenet zwaait de beurs uit: dit was de introductieprijs en beurspiek

Telenet begint om 9 uur aan zijn laatste dag op de Brusselse beurs. Het Amerikaanse concern Liberty Global slaagde erin het Belgische mediabedrijf helemaal in te lijven.

Liberty had al 59,18 procent van de aandelen in handen en overtuigde genoeg andere aandeelhouders om een bod van 21 euro per aandeel te aanvaarden, waardoor de beursnotering van Telenet kan worden geschrapt.

Het was al de tweede poging van de Amerikanen om Telenet helemaal in te lijven. In 2012 mislukte een bod van 35 euro per aandeel.

Beurspiek

Na achttien jaar komt nu toch een einde aan de beurscarrière van Telenet. Het bedrijf werd opgericht in 1996 als leverancier van vaste internetverbindingen en ging in oktober 2005 naar de beurs aan een introductieprijs van 21 euro.

Telenet beleefde zijn beurspiek begin 2008, toen een aandeel meer dan 60 euro waard was. Voor de aankondiging van het nieuwe bod in maart was de waarde van het Telenet-aandeel gezakt na een mislukte overname in Wallonië en onzekerheid over een grote netwerkvernieuwing met Fluvius. Daardoor moest Liberty een pak minder betalen dan in 2012.

