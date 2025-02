Zonder geld à la hausse op Cameco

We halen een oud paard van stal in de vorm van een synthetisch aandeel. Dat laat toe te beleggen in Cameco zonder het aandeel echt te bezitten.

De beurskoers van Cameco heeft een bewogen jaar achter de rug. Vanaf 40 dollar begin 2024 ging het vlot tot 55 dollar. Maar aan het begin van de zomer tuimelde de koers weer lager, zelfs tot 35 dollar. Vandaar ging het tegen eind vorig jaar weer naar 62 dollar, maar ook dat niveau hield niet stand. De prijs van uranium viel terug naar slechts 65 dollar per pond, het laagste peil sinds oktober 2023. De aandelenkoers volgde dezelfde beweging. De voorbije drie maanden verloor Cameco een vierde van zijn waarde op de beurs. We denken dat het moment aangebroken is om weer à la hausse te gaan op dit aandeel.

DeepSeek, de Chinese variant op ChatGPT, Gemini en CoPilot, heeft kort geleden heel wat opschudding teweeggebracht. Dat er minder rekenkracht nodig zou zijn om een chatrobot te doen werken met artificiële intelligentie (AI), zet ook de uraniumproducenten onder druk, die de leveranciers zijn om de rekencapaciteit mogelijk te maken. Maar de langetermijnvooruitzichten voor de sector blijven uitstekend.

We halen een oud paard van stal in de vorm van een synthetisch aandeel. Dat laat toe te beleggen in Cameco zonder het aandeel echt te bezitten. Bij die optiestrategie schrijft u een put en koopt u een call tegen dezelfde uitoefenprijs. Het bezit van het aandeel wordt bijna perfect nagebootst.

Synthetisch aandeel

Schrijf de put Cameco september 2025 met uitoefenprijs 48,0 dollar @ 7,0 dollar

Koop de call Cameco september 2025 met uitoefenprijs 48,0 dollar @ 4,6 dollar

Voor die strategie is geen geld nodig. U ontvangt een nettokrediet van 2,4 dollar (7 – 4,6) voor het initiëren van de handel. Dat vereist wel margin, zoals het verkopen van een put altijd doet. De potentiële winst is theoretisch onbeperkt, net als bij het bezit van de aandelen. Als de prijs van Cameco stijgt tot bijvoorbeeld 50 dollar, dan stijgt het synthetische aandeel mee. De put wordt waardeloos en de ontvangen premie van 7 dollar is verworven. De call is 2 dollar waard, maar heeft 4,6 dollar gekost. Er is een verlies van 2,6 dollar, maar per saldo winnen we dus wel 4,4 dollar (7 – 2,6).

Als de koers van Cameco daalt, kunnen de verliezen aanzienlijk zijn. Dat is uiteraard ook zo als u het aandeel bezit. Maar met het synthetische aandeel kan het verlies nog groter kan worden, omdat u verplicht bent de aandelen te kopen tegen de uitoefenprijs van de putoptie (48 dollar in dit geval), zelfs als de marktprijs daar ver onder zakt. Dat risico is inherent aan het schrijven van een put. Beleggers die zo’n strategie opzetten, moeten dus goed weten waaraan ze beginnen.