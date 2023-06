Trackers op overheidsobligaties

Mede door minder gunstige economische berichtgeving zien we dezer dagen weer een beweging van aandelen naar obligaties.

Beleggers kunnen kiezen uit duizenden obligatie-ETF’s. De eerste keuze die moet worden gemaakt, is tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Daarna kan men voor investment grade of high yield gaan. Investment grade is papier van de hoogste kwaliteit, typisch uitgegeven door overheden of bedrijven met de hoogste kredietrating. Bij high yield is de kredietrating van de uitgever meestal lager. Wat de beleggers ook moet kiezen is de looptijd en de valuta waarin de obligatie wordt uitgegeven.

In de volgende trackers gaat het om staatspapier uitgegeven door de overheden van de Verenigde Staten en een of meerdere lidstaten van de Europese Unie, respectievelijk in dollar en in euro. De prijs van obligaties beweegt in de omgekeerde richting in vergelijking met de opbrengsten. Wanneer de rente stijgt, worden obligaties goedkoper. Daalt de rente, dan worden obligaties duurder. De mate waarin de obligatieprijzen bewegen, hangt samen met de looptijd van de obligatie. Belgische beleggers die investeren in obligaties uitgedrukt in een andere munt dan de euro, moeten ook rekening houden met het valutarisico.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

ISIN-code: IE00B4WXJJ64

Beurs: Euronext

Beheersvergoeding: 0,09%

Ticker (Euronext): IEGA NA

Deze ETF van uitgever BlackRock schaduwt de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index. Die is samengesteld uit overheidspapier van verschillende landen van de Europese Unie met verschillende looptijden. De tracker heeft 4,2 miljard euro onder beheer en noteert op verschillende Europese beurzen in verschillende valuta.

De langetermijnrente wordt bepaald door de inflatieverwachtingen. Naarmate de economie verder afkoelt, zal de inflatie en bijgevolg ook de rente dalen. Dat schept kansen voor obligaties met een lange looptijd, vooral in de VS.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

ISIN-code: IE00BD8PGZ49

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,10%

Ticker (Euronext): IUSV GY

Deze tracker van uitgever BlackRock schaduwt de prestatie van de ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Die is samengesteld uit Amerikaanse overheidsobligaties met looptijden van twintig jaar en langer.