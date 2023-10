Trackers op oliewaarden

In de sector van fossiele brandstoffen is een consolidatieslag aan de gang, met twee megadeals in korte tijd. Chevron, de tweede grootste olie- en gasproducent van de VS, kocht zijn sectorgenoot Hess. Kort daarvoor had de marktleider, ExxonMobil, al Pioneer Natural Resources overgenomen. Er zijn trackers om op een gespreide manier in de sector te investeren.





Xtrackers MSCI World Energy ETF

Deze ETF met tickersymbool XDW0 en ISIN-code IE00BM67HM91 behoort tot de Xtrackers-productlijn van DWS Group en heeft 1,33 miljard euro onder beheer. De tracker schaduwt de MSCI World Energy-index, die bestaat uit 57 bedrijven actief in olie, gas en gerelateerde diensten. De index is overwogen in dollar (63%), maar biedt wel een globale spreiding. De MSCI-index is kapitalisatie-gewogen en wordt elk kwartaal herwogen. XDW0 is een fysieke tracker met notering op de Duitse Xetra, waarvan de inkomsten worden herbelegd. Het gemiddelde rendement van de index bedraagt 4,4 procent. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,25 procent correct.





iShares S&P500 Energy Sector ETF

Deze ETF met tickersymbool QDVF en ISIN-code IE00B42NKQ00 van BlackRock heeft iets meer dan 1 miljard dollar onder beheer en noteert op verschillende beurzen. Voor Belgische beleggers is de notering op Xetra de interessantste. De onderliggende waarde is de S&P500 Capped 35/20 Energy-index, met 23 aandelen van uitsluitend Amerikaanse energiebedrijven, waaronder Pioneer Natural Resources en Hess Corp. Zij zullen er bij de volgende herweging van de index dus niet meer bij zijn. QDVF is een fysieke tracker, waarvan de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,15 procent aantrekkelijk.





iShares Stoxx Europe 600 Oil&Gas ETF

Deze tracker van BlackRock schaduwt de Europese index van energie-aandelen Stoxx Europe 600 Oil&Gas, met 22 aandelen van Europese energiebedrijven. De ETF noteert op Xetra met tickersymbool EXH1 en ISIN-code DE000A0H08M3, en heeft 1,1 miljard euro onder beheer. Het is een fysieke tracker waarvan de inkomsten worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten ligen met 0,46 procent wel hoger dan bij de hierboven besproken ETF’s.