Trackers op landbouwaandelen

Aandelen uit de landbouwsector zijn ver achtergebleven op de brede markt. Sinds kort zitten de prijzen van granen en verscheidene andere landbouwgrondstoffen weer in de lift. De correlatie tussen die niche en de brede markt is vrij laag, wat aandelen uit de landbouwsector geschikt maken voor diversificatie.

iShares Agribusiness ETF

Deze tracker behoort tot de iShares-productlijn van BlackRock en schaduwt de S&P Commodity Producers Agribusiness-index. Die bestaat uit 101 bedrijven, waarvan iets meer dan de helft zijn hoofdzetel in de Verenigde Staten of Canada heeft. De tracker beheert 341 miljoen euro en noteert onder meer op Euronext Amsterdam met de ticker ISAE (ISIN-code: IE00B6R52143). De inkomsten uit dividenden worden herbelegd en de jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,55 procent. Het rendement over de voorbije twaalf maanden is 5 procent.

Archer-Daniels-Midland (ADM), een Amerikaanse producent van oliezaden, maïs, tarwe en andere landbouwproducten en aanverwante diensten, is de grootste positie. Het nummer twee, Corteva, ontstond uit de voormalige fusiegroep DowDuPont en is actief in zaden en gewasbescherming. Ongeveer de helft van de omzet komt van de thuismarkt, maar het bedrijf is ook actief in Latijns-Amerika. Deere & Co produceert machines voor landbouw en bosbouw en levert aanverwante diensten. Het bedrijf is wereldwijd actief. De activiteiten van Tyson Foods overspannen de hele productieketen van varkens, runderen en kippen. Het produceert ook kant-en-klaarmaaltijden en aanverwante producten. Nutrien is een Canadees bedrijf dat in 2018 ontstond uit de fusie van Potash Corp. en Agrium. De groep is actief in meststoffen als kalium, stikstof en fosfaat. De kleinhandelstak verkoopt gewasbeschermingsmiddelen.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Deze ETF wordt aangeboden door Global X Funds en noteert met de ticker KROP op de Duitse Xetra (ISIN-code: IE000EBFYWX3). De onderliggende waarde is de Solactive AgTech & Food Innovation-index, die uit 28 bedrijven is samengesteld en daardoor minder gediversifieerd is dan de tracker van BlackRock. Ook in deze index heeft Noord-Amerika een overwicht: 57 procent van de indexwaarde wordt ingenomen door bedrijven uit de Verenigde Staten en Canada. KROP is een fysieke tracker waarvan de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,5 procent net iets lager dan die van ISAE. Het rendement van de tracker over de voorbije twaalf maanden bedraagt 2,5 procent.