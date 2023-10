Trackers op goudmijnen

De oorlog in het Midden-Oosten heeft de interesse voor beleggingen in goud weer aangewakkerd. Goudmijnaandelen vormen een diverse groep van grote en kleine producenten, projectontwikkelaars, exploratiebedrijven en royalty- en streamingspelers. Wie op een gespreide manier in de sector wil investeren, kan dat doen via een tracker of ETF.

Van Eck Vectors Gold Miners ETF

Deze ETF van Van Eck Global is de Europese variant van de Amerikaanse GDX-tracker en heeft 657 miljoen dollar onder beheer. De tracker schaduwt de Van Eck Global Gold Miners-index, die aandelen van 52 bedrijven bevat. De grote en middelgrote producenten en royaltybedrijven zijn overwogen. De tracker noteert op de Duitse Xetra (tickersymbool G2X, ISIN-code IE00BQQP9F84). De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,53 procent. Het gaat om een fysieke ETF, waarbij de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. G2X is minder liquide dan GDX, maar de verhandelbaarheid is met een gemiddeld dagvolume van 20.000 stuks ruim voldoende.

Van Eck Vectors Junior Gold Miners ETF

De Van Eck Vectors Junior Gold Miners ETF is de Europese variant van de Amerikaanse GDXJ-tracker. Hij noteert eveneens op Xetra (tickersymbool G2XJ, ISIN-code IE00BQQP9G91) en heeft 321 miljoen dollar onder beheer.

De onderliggende waarde is de MVIS Global Junior Gold Miners Index, die uit 90 aandelen bestaat. Het relatieve gewicht van middelgrote producenten en projectontwikkelaars is groter dan bij G2X. Het aandeel van kleinere exploratiebedrijven is beperkt wegens de geringe beurswaarde en de beperkte liquiditeit. Ook G2XJ is een fysieke tracker en de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. De jaarlijkse beheerkosten liggen met 0,55 procent een fractie hoger dan die van G2X. Met gemiddeld 9.000 verhandelde stuks per dag is de liquiditeit voor private investeerders voldoende.

iShares Gold Producers ETF

Deze ETF van Blackrock noteert met tickersymbool IS0E op verschillende beurzen en in verschillende valuta, en heeft gecombineerd 1,4 miljard dollar onder beheer. Van de twee noteringen in euro is die op de Duitse Xetra (ISIN-code IE00B6R52036) de meest interessante door de veel hogere liquiditeit en de lagere spreads. De beheerskosten bedragen 0,55 procent. De tracker schaduwt de S&P Commodity Producers Gold-index. Die telt 59 posities. De samenstelling is gelijkaardig aan die van de Van Eck Global Gold Miners-index. De top vijf van grootste posities identiek. IS0E is een fysieke tracker, waarvan de inkomsten worden herbelegd.