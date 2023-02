Trackers op Europese banken

De Europese banken hebben weer uitzicht op meer rente-inkomsten. Beleggers kunnen daarop inspelen met trackers.





Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF

Deze tracker van uitgever Lyxor Asset Management (ISIN-code: LU1834983477) heeft de Stoxx Europe 600 Banks-index als onderliggende waarde. Er zijn noteringen op verschillende Europese beurzen, maar voor Belgische beleggers is die op Euronext Parijs met het tickersymbool BNK het interessantst. Dit product beheert 1,13 miljard euro en de index telt 42 aandelen van Europese banken. Een meerderheid van 58,5 procent van de bedrijven noteert in euro, op ruime afstand gevolgd door het Brits pond. De resterende posities zijn vooral in Scandinavische munten. België wordt alleen vertegenwoordigd door KBC, dat een aandeel van 1,97 procent heeft in de index. Deze ETF is een synthetische tracker die de onderliggende index schaduwt via een swapovereenkomst. De dividenden worden herbelegd en de jaarlijkse beheervergoeding bedraagt 0,3 procent.

Een alternatief is de iShares Stoxx Europe 600 Banks ETF van uitgever BlackRock. Die is met een beheerd vermogen van 1,21 miljard euro een fractie groter en noteert met het tickersymbool EXV1 en de ISIN-code DE000A0F5UJ7 op de Duitse Xetra. Een verschil is dat de inkomsten uit dividenden niet worden herbelegd, maar uitgekeerd. De jaarlijkse beheervergoeding ligt met 0,47 procent wel iets hoger.





iShares Euro Stoxx Banks 30-15 ETF

Deze ETF van uitgever BlackRock (ISIN-code: DE0006289309) noteert op de Duitse Xetra met het tickersymbool EXX1 en heeft 1,63 miljard euro onder beheer. De onderliggende waarde is de Euro Stoxx Banks 30-15-index, die bestaat uit 22 bedrijven, waardoor de individuele posities groter zijn. Ook in deze index is KBC de enige Belgische vertegenwoordiger, maar het gewicht ligt met 3,36 procent wel iets hoger dan bij de Stoxx Europe 600 Banks. Dit product is een fysieke tracker en de inkomsten uit dividenden worden uitgekeerd. Het grootste verschil met de Stoxx Europe 600 Banks-index is dat er geen Britse banken deel uitmaken van deze index. Alle participaties noteren in euro. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,51 procent.