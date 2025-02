Tracker op AI en quantumcomputing

Wie via een fonds wil beleggen in die sleuteltechnologie, kan dat met de Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF.

Beleggers zijn al geruime tijd in de ban van de grote belofte van artificiële intelligentie (AI). Slechts een handjevol techaandelen is verantwoordelijk voor de koersstijging van de brede aandelenmarkt. Zo zorgden de Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta en Tesla) vorig jaar goed voor meer dan de helft van de koerswinst van de S&P 500.

Maar alle bedrijven kunnen een boost krijgen van AI. Uit onderzoek van Accenture blijkt dat AI de winstgevendheid van het bedrijfsleven kan verhogen met gemiddeld 38 procent tegen 2035, wat kan leiden tot een economische impuls van 14.000 miljard dollar. Ook bigdatabedrijven profiteren van de AI-revolutie. Voor de ontwikkeling van nieuwe algoritmes en AI zijn grote hoeveelheden data nodig.

Ondertussen zijn de Amerikaanse techreuzen druk doende met de ontwikkeling van quantumcomputing – supersnelle computers die de groei van AI kunnen versnellen. Quantumcomputers kunnen razendsnel complexe berekeningen uitvoeren en enorme hoeveelheden data onderzoeken en analyseren. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen.

ETF met brede spreiding

Wie via een fonds wil beleggen in die sleuteltechnologie, kan dat met de Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF. Voor een thematische ETF biedt dat fonds een relatief brede blootstelling aan AI. Zo zitten er bedrijven in de index die de benodigde infrastructuur leveren, zoals halfgeleiders, naast ondernemingen die zich bezighouden met AI-toepassingen zoals beeldherkenning en spraaksoftware. Daarnaast zijn ook aanpalende marktsegmenten vertegenwoordigd, zoals big data, cloudcomputing en cybersecurity. Omdat de toekomstige winnaars lastig op voorhand te identificeren zijn, lijkt een zo breed mogelijke spreiding de beste aanpak. Niet voor niets is deze ETF in Europa met 4,1 miljard euro onder beheer veruit de grootste in zijn segment.

Niet verrassend zijn de grote Amerikaanse techbedrijven, waaronder Microsoft, Alphabet en IBM, goed vertegenwoordigd in de ETF. Ook die investeren flink in quantumcomputers. Verrassende namen in de top tien zijn Bank of America en het adviesbureau Accenture.

Veel AI-aandelen zijn de afgelopen twee jaar sterk in waarde gestegen. De koerswinsten zijn echter grotendeels te danken aan een krachtige winstgroei en niet zozeer aan oplopende waarderingen. Volgens UBS zijn de koers-winstverhoudingen van veel AI-aandelen zelfs gedaald. De bank voorspelt een gemiddelde winstgroei van 25 procent in 2025. Beleggers die een positie in deze ETF willen opbouwen, doen dat toch het beste stapsgewijs, om hopelijk te profiteren van koerscorrecties.