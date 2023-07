Tijd voor winstnemingen bij cacao

Bij de prijsevolutie van landbouwgrondstoffen spelen de klimatologische omstandigheden traditioneel een belangrijke rol. Dat is niet anders bij cacao.

De West-Afrikaanse landen Ivoorkust en Ghana staan in voor meer dan twee derden van de globale cacaoproductie. Cacao wordt in een smalle strook rond de evenaar verbouwd met naast voornoemde landen ook nog Kameroen, Nigeria, Ecuador, Brazilië en Indonesië als aanbieders. Naargelang de variant en het klimaat worden er altijd wel ergens cacaobonen geoogst. Specifiek voor West-Afrika zijn er twee oogstperiodes: van april tot september een kleinere oogst en van oktober tot maart de grote oogst. Dit voorjaar kreeg West-Afrika af te rekenen met hevige regens. Tot nog toe (eind juni) viel er dit jaar in Ivoorkust 49 procent meer regen in vergelijking met het vijfjaarsgemiddelde. Daardoor is er vertraging bij het oogsten en ook bij het drogen van de cacaobonen. Daarnaast kunnen door de regenval cacaobonen minder gemakkelijk van de landbouwbedrijven naar de exporthavens worden getransporteerd, wat het aanbod vermindert.

Nog niet alle weergerelateerde problemen zijn van de baan, want volgens klimatologen komt er binnenkort een heel sterke El Niño aan. Dat weerfenomeen heeft verschillende effecten op verschillende plaatsen. In West-Afrika zorgde het de vorige keren voor droogte. De impact van het weer op de opbrengsten is het grootst tussen juli en september, omdat dat de groeiperiode is voor de grote oogst die in oktober start. Uitgerekend dan zou El Niño toeslaan. Dat is onder voorbehoud, want klimaatfenomenen zijn heel grillig en regionale voorspellingen niet altijd betrouwbaar.

Ook de hogere prijzen voor kunstmest ondersteunden de cacaoprijs de afgelopen tijd. Daar is niet direct beterschap op komst. De International Cocoa Organization verwacht voor het lopende oogstjaar 2022-2023, dat eindigt op 30 september, een tekort van 146.000 ton. Dat zou lager zijn dan een jaar eerder (419.000 ton), maar het is het tweede tekort op rij.

Short via hefboomproducten

Het is te laat om nog een longpositie op cacao in te nemen, want de mogelijke effecten van het weer op de oogsten zitten al grotendeels in de prijs verrekend. Inspelen op een prijsdaling kan wel via hefboomproducten. Zo biedt Société Générale op Euronext Parijs drie turbo’s short aan met cacao als onderliggende waarde. De hefboom schommelt tussen 3,3 en 8,2. De waarde van de turbo met de laagste hefboom (ISIN: DE000SV7DZ36) zou bij een prijsdaling van cacao met 3 procent bijna 10 procent stijgen. Hefboomproducten zijn enkel geschikt voor ervaren beleggers die de werking en de risico’s ervan volledig begrijpen.