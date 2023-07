Terugblik optieconstructies tweede kwartaal

In april hebben we haussecombinaties opgezet bij Prosus. We waren misschien iets te voortvarend, want de gekochte call maart 2024 met uitoefenprijs 80 euro is gehalveerd in waarde. Maar niet getreurd, we hebben nog acht maanden tijd. Intussen is de waarde van de geschreven put december met uitoefenprijs 90 euro gedaald van 25 euro naar 22,85 euro. Dat zit dus goed. We laten de winst oplopen.

Nog even afwachten

Het aandeel Schlumberger werd de voorbije twaalf maanden 50 procent duurder. De oliesector waarin Schlumberger actief is, heeft gouden tijden achter de rug. Het bedrijf is zelf geen oliewinner, maar het profiteert van de enorme winstmarges in de sector. De geschreven put augustus met uitoefenprijs 65,00 dollar trappelt ter plaatse rond 18 dollar. Wacht nog even af. De gekochte call november met uitoefenprijs 57,50 dollar werd een stuk goedkoper. Maar we verwachten een heropleving de komende maanden.

De koers van het aandeel Vodafone zit al jaren in een sukkelstraatje. Ongeveer vijf jaar geleden betaalden beleggers 30 dollar. Vandaag is dat amper 10 dollar. Begin dit jaar leek beterschap in de maak, maar dat was schijn. Sinds januari werd het aandeel nog 10 procent minder waard. De geschreven put oktober met uitoefenprijs 14 dollar houdt daarom goed stand, terwijl we net het tegendeel hopen. We hebben nog wat tijd. De gekochte call januari 2024 met uitoefenprijs 15 dollar heeft slechts 0,22 dollar gekost, maar is nu vrijwel waardeloos. Wegens de negatieve stemming die rond het aandeel Vodafone blijft hangen zijn de koopopties uiteraard goedkoop. We hebben gelukkig tijd gekocht tot begin volgend jaar.

Binnenhalen, die winst

LVMH behoort al jaren tot de absolute top onder de luxebedrijven. Maar het bedrijf gaat geenszins roekeloos tewerk. Het hanteert zelfs een heel defensieve strategie en de productportefeuille is ruim gespreid. Omdat het aandeel duur is geworden (27 keer de verwachte winst) hebben we een defensieve constructie opgezet. Het was een schot in de roos. De geschreven call september met uitoefenprijs 900 euro bracht 59 euro op. We kunnen de positie sluiten voor 18 euro, waardoor we 41 euro winst maken. Doen.

KBC wordt beschouwd als een van de betere bankaandelen. We meenden eind mei dat het moment aangebroken was om weer à la hausse te gaan en kochten de call december met uitoefenprijs 65 euro voor 2,76 euro. Dat contract is nu 11,37 euro waard. Een schot in de roos. De geschreven put september met uitoefenprijs 70 euro bracht 9,91 euro op. Het contract is nu nog 5,81 euro waard. Laat het aflopen.

Het Gents biotechbedrijf argenx is een gedroomde overnameprooi voor de bigpharmabedrijven die veel te groot zijn geworden om nog zelf succesvolle producten te ontwikkelen. Ze zijn gedoemd om permanent op zoek te gaan naar kleinere spelers die vaak met vallen en opstaan grote of kleinere blockbusters op de markt brengen. De gekochte call december met uitoefenprijs 450 is intussen al 12 euro in waarde gestegen. Bestaande aandeelhouders konden zich beschermen tegen mogelijk slecht nieuws door de aankoop van een putoptie juli met uitoefenprijs 360 euro. De premie is gestegen van 28,72 euro tot 38 euro. We zouden verkopen en de winst nemen.

Het aandeel Shell is nog altijd niet duur. De koers-winstverhouding ligt iets boven 6 en de koers/boekwaarde bedraagt slechts 1,18. Voeg daarbij een aantrekkelijk dividendrendement van 4,50 procent en we zien een kandidaat voor aanzienlijk hogere koersen. De gekochte call december met uitoefenprijs 30 euro werd een ietsje goedkoper. Ons koersdoel ligt op 35 euro. Dan zal de call intrinsiek 5 euro waard zijn. De geschreven de put september met uitoefenprijs 30 euro bracht 2,95 euro op en kost nu nog 2,44 euro. Wacht rustig af.

Philips wordt al twee jaar geplaagd door het schandaal van de wereldwijde terugroeping van ademhalingsapparatuur voor de behandeling van slaapapneu. Het heeft 575 miljoen euro opzijgezet voor mogelijke proceskosten. We gingen voor twee alternatieven. De gekochte call december met uitoefenprijs 21 euro heeft 1,11 euro gekost en werd al lichtjes duurder. Afwachten. De combinatie gekochte call september met uitoefenprijs 18 euro en de geschreven call september met uitoefenprijs 24 euro heeft 1,68 euro gekost. Mochten we de combinatie nu opdoeken, dan zou ze 2,35 euro opleveren. Dat is al een mooie winst, maar het kan meer worden als we nog wat wachten.

Constructie sluiten

We hebben met opties een synthetisch aandeel Cameco gecreëerd. Dat is een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put met dezelfde uitoefendatum en uitoefenprijs. Het resultaat gedraagt zich exact hetzelfde als een aandeel, alleen is het veel goedkoper. De potentiële winst is onbeperkt, maar het mogelijke verlies is aanzienlijk. Dat komt omdat de call waardeloos wordt indien de aandelenkoers daalt en dat de koper van de put kan overgaan tot uitoefening. We kochten de call januari 2024 met uitoefenprijs 30 dollar en schreven tegelijk de put Cameco 2024 met uitoefenprijs 30 dollar. Aan deze constructie hielden we 2,40 dollar over. Door de forse stijging van de aandelenkoers van Cameco profiteert u mee. De call werd duurder en de put wordt minder waard. Als u nu afsluit, ontvangt u 1,65 dollar en de reeds ontvangen 2,40 dollar mag u houden. Het geheel brengt dus 4,05 dollar (2,40 + 1,65) op. We sluiten de constructie af.