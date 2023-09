Opties op Ebusco

Ebusco kampt met groeipijnen. De elektrische bussen die het bedrijf produceert, worden door klanten op applaus onthaald. Het orderboekje telt al meer dan 300 bestelde bussen.

Jammer genoeg zijn de beleggers niet even tevreden over het Ebusco-aandeel. De koers van het aandeel zakte in een jaar tijd met 75 procent. In feite wordt het aandeel al twee jaar onafgebroken goedkoper. Sinds de top van 30 euro op 3 november 2021 ging het gestaag bergafwaarts tot 5 euro. We denken dat die pandoering overdreven is.

Akkoord, winst is er nog bijlange niet. Een dividend is nog verder weg. Dat is niet uitzonderlijk voor zo’n jong bedrijf. Maar beleggen is vooruit kijken. En de toekomst ziet er rooskleurig uit. De halfjaarresultaten lagen in lijn met de winstwaarschuwing in juli. De bedrijfskasstroom is negatief, omdat de toelevering van essentiële onderdelen niet volgt en omdat het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten ook niet vlot verloopt.

Uiteraard is een belegging in aandelen van jonge, innovatieve bedrijven risicovol. Voor Ebusco is dat niet anders. Zoals de zaken er momenteel voorstaan, kunnen risicobewuste beleggers een beperkte participatie nemen. Maar in plaats van zich meteen aan het aandeel zelf te wagen, kunnen we voor een beperkt bedrag callopties kopen.

Gekochte call

Koop de call Ebusco maart 2024 met uitoefenprijs 6,00 euro @ 0,29 euro

Dit is een voorbeeld van een contract dat kansrijk is en toch niet duur. Omdat de aandelenkoers sinds maanden in een baissekanaal evolueert, is de stemming uiteraard somber. Callopties worden dan meestal tegen dumpingprijzen verkocht. Een belegger die het risico niet schuwt, kan er zijn voordeel mee doen. De koers van het aandeel moet met 20 procent stijgen vooraleer dit contract intrinsieke waarde krijgt. Maar dan kan het snel richting 10 euro gaan. In dat geval wordt deze call tenminste 4 euro waard of 14 keer de inleg van 0,29 euro, terwijl de koers van het aandeel ‘slechts’ verdubbeld is. Stijgt de koers echter niet of onvoldoende, dan wordt dit contract waardeloos.

Geschreven put

Schrijf de put Ebusco december met uitoefenprijs 5,50 euro @ 1,06 euro

Doorgaans is de looptijd van een geschreven optie korter dan die van een gekocht contract. Hoe sneller de geschreven put afloopt, des te sneller is de premie binnen. Hier moet het Ebusco-aandeel slechts 10 procent duurder worden om de volle winst op te strijken. Mocht de verwachte koersstijging uitblijven, dan kunnen we aangewezen worden. We kopen de aandelen dan voor 4,44 euro (5,5 – 1,06). Dat is onder de huidige beurskoers.