Nieuwe kansen bij Cameco

We zijn van mening dat de koers van het aandeel Cameco nog potentieel heeft. We laten onze strategie met een synthetisch aandeel haar gang gaan.

Eind vorig jaar hebben we met opties een synthetisch aandeel gecreëerd. Dat is een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put met dezelfde uitoefendatum en uitoefenprijs. Het resultaat gedraagt zich exact hetzelfde als een aandeel, alleen is het veel goedkoper. De potentiële winst is onbeperkt, maar het mogelijke verlies is aanzienlijk. Dat komt omdat de call waardeloos wordt als de aandelenkoers daalt en dat de koper van de put kan overgaan tot uitoefening.

We kochten de call Cameco juni 2023 met uitoefenprijs 26,00 dollar waarvoor we 2,69 dollar hebben betaald. Tegelijk schreven we de put juni 2023 met uitoefenprijs 26,00 dollar en die bracht 4,75 dollar op. Bij het opzetten van deze constructie hielden we 2,06 dollar over (4,75 – 2,69). Sindsdien is de aandelenkoers gestegen met 15 procent. Toch daalde de call in waarde wegens het verlies aan tijdswaarde. De geschreven put maakte dat ruimschoots goed omdat die ook tijdswaarde kwijtraakte. De constructie kan worden gesloten voor ongeveer 1 dollar. Wie dat doet, maakt 106 dollar (1,06 x 100) winst. Maar we zijn van mening dat de koers van het aandeel Cameco nog potentieel heeft. Daarom geven we de raad deze strategie zijn gang te laten gaan.

Verschillende grote beurshuizen hebben het koersdoel van Cameco fors verhoogd. De reden is te zoeken bij de sterke resultaten die het bedrijf heeft neergezet in het eerste kwartaal van dit jaar. Het netto-inkomen en de winst per aandeel gingen maal 3. De omzet steeg met 73 procent tot 687 miljoen dollar. “Deze resultaten werden behaald dankzij de aanhoudende steun voor kernenergie over de hele wereld”, aldus Tim Gitzel, voorzitter en CEO van Cameco. We zetten nogmaals een haussestrategie op via een synthetisch aandeel.

Synthetisch aandeel

Koop de call Cameco januari 2024 met uitoefenprijs 30,00 dollar @ 2,60 dollar

Schrijf de put Cameco januari 2024 met uitoefenprijs 30,00 dollar @ 5,00 dollar

Wie deze constructie opzet, houdt er 240 dollar aan over (500 – 260). Als de aandelenkoers van Cameco in waarde gaat stijgen, dan profiteert u mee. De call zal dan duurder worden en de put wordt waardeloos zodat de ontvangen premie van 500 dollar van u blijft. Er wacht een weerstand op 30,47 dollar. We verwachten dat die kan begeven. Dan is the sky the limit. Hoeveel de call dan waard wordt, hangt af van de koers. Gaat het de verkeerde kant op, dan wordt de call waardeloos en koopt u de aandelen tegen 30 dollar ongeacht de beurskoers.