Wij gaan met opties à la hausse op Heineken en hebben daar goede redenen voor.

Heineken was de voorbije jaren niet echt een aandeel om te koesteren. Ondanks het forse koersherstel van de voorbije weken noteert het nog altijd 12 procent lager dan vorig jaar deze tijd en een kwart lager dan vijf jaar geleden. Maar wellicht komt daar verandering in. Wij gaan alvast à la hausse en hebben daar goede redenen voor. Optiebeleggers baseren hun beslissingen vaak, en terecht, gedeeltelijk op technische analyse. Bij een terugval wacht een steunzone rond 68 euro. Maar we verwachten veeleer dat de pijlsnelle stijging na de bekendmaking van rooskleurige cijfers doorzet. De weerstand ligt net onder 80 euro. Als die het begeeft, kan het zomaar richting 94 euro gaan. Dat is bijna 20 procent hoger dan vandaag.

Er zijn ook fundamentele redenen om haussegericht te gaan. Europa presteerde boven de verwachtingen, maar vooral uit Amerika kwamen positieve signalen. Mexico en Brazilië deden het zelfs bijzonder goed. CEO Dolf van den Brink blijft met beide voeten op de grond staan, maar kondigde toch aan dit jaar aandelen in te kopen voor een bedrag van 1,5 miljard euro.

Geschreven put

Schrijf de put Heineken september met uitoefenprijs 80 euro @ 6,33 euro

Dit contract brengt direct 6,33 euro in het laatje. De schrijver verbindt zich er wel toe om aandelen van Heineken te kopen tegen 80 euro. Als we daar de ontvangen premie van aftrekken, komt de prijs van een aandeel op 73,67 euro. Dat is bijna 6 procent onder de huidige beurskoers. Het is niet zeker dat de schrijver dat bedrag zal moeten betalen. Als de aandelenkoers stijgt tot 80 euro of hoger, loopt het contract waardeloos af en mag de schrijver de premie houden.

We zien ook mogelijkheden voor doorwinterde optiebeleggers die mikken op een langere termijn. Zij kopen een spotgoedkope call in de hoop winst te maken zonder de aandelen aan te kopen.

Gekochte call

Koop de call Heineken december met uitoefenprijs 90 euro @ 2,09 euro

Eén optiecontract vertegenwoordigt 100 aandelen. In dit geval bedraagt de investering per contract dus slechts 209 euro. Het potentieel daarentegen is groot. Bij een koersstijging wacht een eerste weerstand rond 80 euro. Daarna kan het vlot tot 94 euro gaan. In dat geval bedraagt de intrinsieke waarde al 4 euro (94 – 90). Voeg daar nog wat tijdswaarde bij en we doen een lucratieve, zaak.