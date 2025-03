Met opties à la hausse op Cameco

De terugval van Cameco is overdreven. Als verticaal geïntegreerde groep is het goed geplaatst om te profiteren van stijgende uraniumprijzen.

Een paar weken geleden schreven we dat het moment kon zijn aangebroken om weer à la hausse te gaan op het aandeel van Cameco. De voorbije drie maanden verloor het een vierde van zijn waarde. Dat is sterk overdreven. De prijs van uranium is teruggevallen tot het laagste niveau sinds oktober 2023.

De langetermijnvooruitzichten voor uranium blijven echter uitstekend. De aanbodtekorten blijven toenemen. Als verticaal geïntegreerde groep, die behalve productie ook aan raffinage en verrijking doet, is Cameco goed geplaatst om van stijgende uraniumprijzen te profiteren.

We gingen à la hausse met een synthetisch aandeel. Dat laat toe te beleggen in Cameco zonder het aandeel te bezitten. Voor die optiestrategie schreven we de put september 2025 met uitoefenprijs 48 dollar. We kregen er 7 dollar voor. De gekochte call september 2025 met uitoefenprijs 48 dollar kostte 4,6 dollar. Dat leverde meteen 2,4 dollar (7 – 4,6) op. Momenteel staan de posities lichtjes in het rood, na enkele dagen van zware verliezen.

Mocht de koers van Cameco verder dalen – wat we niet verwachten – dan kunnen de verliezen aanzienlijk zijn. Dat is uiteraard ook zo voor wie de aandelen bezit. Maar met het synthetische aandeel kunnen de verliezen nog verder oplopen, omdat de putschrijver verplicht is de aandelen te kopen tegen de uitoefenprijs van de putoptie (48 dollar in dit geval), zelfs als de marktprijs daar ver onder zakt. Dit is het risico inherent aan het schrijven van een put. Beleggers die zo’n strategie opzetten, moet dus weten waaraan ze beginnen.

Gekochte call

Koop de call Cameco januari 2026 met uitoefenprijs 47,00 dollar @ 5,53 dollar

Dit contract is niet goedkoop, maar we kopen er aanzienlijk veel tijd mee, tot 16 januari 2026. Bij een koersstijging wacht pas een eerste weerstand rond 49,9 dollar. De beurskoers is dan al hoger dan de uitoefenprijs. Maar voldoende is dat niet, want we hebben 5,53 dollar betaald. Het contract wordt pas winstgevend als Cameco boven 52,53 dollar noteert (47 + 5,53). In de wetenschap dat de koers in december vorig jaar 62,5 dollar bedroeg, rekenen we erop dat het snel weer die richting uitgaat. Onze call zou dan ten minste 15,5 dollar waard zijn (62,5 – 47). Dat is driemaal meer dan de betaalde premie. Voldoende om het risico te durven nemen.