De Europese beurzen doen het voorlopig beter dan de Amerikaanse. Europese aandelen zijn dan ook goedkoper. De Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF belegt in het goedkoopste Europese segment.

De onderliggende MSCI Europe Value Index bestaat uit 254 grote en middelgrote aandelen uit ontwikkelde markten in Europa. Die worden geselecteerd op basis van de boekwaarde, de verwachte koers-winstverhouding en het dividendrendement. Zo komen alleen de goedkoopste aandelen in aanmerking.

Hoewel de index goed is gespreid, wijken de sectorwegingen duidelijk af van de MSCI Europe. Financiële instellingen (32,8%) voeren de boventoon, gevolgd door basisconsumptiegoederen (11,3%), gezondheidszorg (10,0%), industrie (9,6%), energie (9,2%) en nutsbedrijven (7,1%). Naast de gezondheidszorg zijn vooral de sectoren informatietechnologie (0,9%) en duurzame consumptiegoederen (5,1%) ondervertegenwoordigd vergeleken met de brede Europese aandelenmarkt. De top vijf bestaat uit Roche, Shell, HSBC, Nestlé en Allianz.

De waardering is relatief gunstig. Zo noteert de MSCI Europe Value Index tegen 9,6 keer de verwachte winst, tegen 13,1 voor de MSCI Europe. Ook het dividendrendement van 4,8 tegenover 3,2 procent voor de benchmark is aantrekkelijk. De waardefactor heeft op lange termijn een bovengemiddeld rendement opgeleverd, maar laat het over de afgelopen tien jaar afweten. Europese waardeaandelen kwamen niet verder dan een gemiddeld totaalrendement van 5,2 procent per jaar, waar de MSCI Europe jaarlijks 6,6 procent kon bijschrijven. De jongste jaren maakt de waardefactor een inhaalslag. Zo boekte de MSCI Europe Value Factor Index over de voorbije twaalf maanden een plus van 16,9 procent, tegen 14,2 procent voor de MSCI Europe.

Positieve verrassing mogelijk

De zwakkere groeivooruitzichten in Europa zijn ingeprijsd. Zeker in vergelijking met de S&P 500 is de waarderingskloof extreem. De winstgroei blijft in Europa duidelijk achter bij die in de VS, maar lagere rentes en een aantrekkende economie kunnen de groei in Europa aanjagen. De problemen situeren zich vooral in de industrie, die al bijna 2,5 jaar in een krimpmodus zit, maar de kans op herstel is groter dan op een verslechtering.

Analisten verwachten dat de grootste 600 Europese bedrijven over het vierde kwartaal een winstdaling van 6 procent laten zien. Wie wil inspelen op een mogelijke herwaardering van erg goedkope Euorpese aandelen, kan terecht bij de Amundi MSCI Europe Value Factor ETF (ISIN: LU1681042518 op Euronext Parijs).