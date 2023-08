Inspelen op Chinees herstel

De Chinese overheid wil de economie stimuleren door in te zetten op de consumentenuitgaven. Daar kunnen ook de aandelenmarkten van profiteren.

HSBC MSCI China ETF

Wie via trackers in Chinese aandelen wil beleggen, kan niet om de MSCI China-index heen. Er bestaan verschillende varianten van. Bij de tracker (ISIN-code IE00B44T3H88, tickersymbool CNY FP) uitgegeven door HSBC Investment Funds gaat het om de aandelen waar ook niet-Chinese investeerders zonder beperking in kunnen beleggen. De index telt 758 posities uit verschillende sectoren en omvat ongeveer 85 procent van de Chinese aandelenmarkt. De index wordt eens per kwartaal herwogen. Bij de ETF van HSBC worden de inkomsten uit dividenden uitgekeerd. De kosten van de tracker, die noteert op Euronext Parijs, bedragen 0,3 procent op jaarbasis.

Er zijn nog trackers op Europese beurzen die de MSCI China schaduwen. De iShares MSCI China ETF, uitgegeven door Blackrock, noteert op Euronext Amsterdam met ISIN-code IE00BJ5JPG56. De jaarlijkse kosten liggen met 0,28 procent een fractie lager dan de tracker van HSBC, maar het belegde vermogen is iets kleiner. De inkomsten worden herbelegd en niet uitgekeerd.

iShares MSCI China A ETF

Deze tracker van uitgever Blackrock (ISIN-code IE00BQT3WG13, tickersymbool 36BZ GY) schaduwt de MSCI China A Inclusion-index, die 542 A-aandelen bevat. Ze worden verhandeld op de lokale beurzen van Sjanghai en Shenzhen en noteren in renminbi. Buitenlanders kunnen maar beperkt investeren in A-aandelen, zodat deze markt hoofdzakelijk de speeltuin is van Chinese beleggers. De ETF noteert op de Duitse beurs Xetra en kost 0,4 procent op jaarbasis. Inkomsten worden herbelegd.

KraneShares CSI China Internet ETF

Deze ETF met ISIN-code IE00BFXR7892 en tickersymbool KWEB LN) wordt uitgegeven door Kraneshares Europe en schaduwt de CSI China Overseas Internet-index. Die bevat aandelen van 33 Chinese technologiebedrijven die noteren in Hongkong, op de Nasdaq of op de NYSE. Het is een fysieke tracker en de inkomsten worden herbelegd. De kosten zijn met 0,75 procent op jaarbasis wel aan de hoge kant. De hoofdnotering van de tracker is op de London Stock Exchange in dollar. Er is ook een notering op Euronext, maar daar is de liquiditeit beduidend lager.