Gouden kansen met Newmont

Als de economie herleeft en de rust op de beurzen terugkeert, dan verwachten we weer uitzonderlijke resultaten voor Newmont. We gaan à la hausse.

B2Gold Corp heeft zijn landgenoot Sabina Gold & Silver overgenomen voor 1,1 miljard Canadese dollar (700 miljoen euro). B2Gold baat in hoofdzaak mijnen uit in Mali, Namibië en de Filipijnen. Sabina Gold & Silver bezit veel onontgonnen grond in het Black River-district in Nunavut (Noord Canada).

Het Amerikaanse Newmont Corp is ook op het overnamepad. Het lanceert een bod op alle aandelen van het Australische Newcrest, dat naast goud- ook kopermijnen uitbaat. De koperprijs steeg de voorbije maanden naar nieuwe toppen, want het metaal is onmisbaar in de energietransitie. Newmont is een financieel gezond bedrijf. Het geschatte dividendrendement bedraagt 4,5 procent. De koers-winstverhouding van 25 is niet min, maar daar staat tegenover dat Newmont actief is in een erg lucratieve sector.

De koers van het aandeel noteert 25 procent lager dan een jaar geleden, maar de jongste zes maanden werden wel met winst afgesloten. Als de economie herleeft en de rust op de beurzen terugkeert, dan verwachten we weer uitzonderlijke resultaten voor Newmont. We gaan à la hausse met een gekochte call en een geschreven put.

Gekochte call

Koop de call Newmont september met uitoefenprijs 50,00 dollar @ 4,40 dollar

Dit contract loopt af op 15 september. We hebben gekozen voor een uitoefenprijs die net boven de huidige koers ligt. Intrinsieke waarde bevat de premie van 4,40 dollar niet. De verwachtingswaarde bedraagt 9 procent van de uitoefenprijs. Dat is niet veel, maar ook niet weinig. Pas als de koers boven 50 dollar stijgt, krijgt dit contract intrinsieke waarde. Maar om het winstgevend te maken voor de koper, is een koersstijging van ten minste 10 procent nodig. Dan belanden we rond 54,8 dollar, waar een weerstand wacht. Daarna ligt de weg richting 64 dollar wagenwijd open. Dan neemt de premie toe tot ten minste 14 dollar. Onze investering gaat dan maal drie.

Geschreven put

Schrijf de put Newmont juni met uitoefenprijs 60,00 dollar @ 13,28 dollar

De koper van deze put verwacht dat de koers van Newmont zal zakken. Om winst te maken, zal dat tot onder 60 dollar moeten zijn, verminderd met de premie van 13,28 dollar, dus tot 46,72 dollar. Dat is de koers waartegen de putschrijver moet kopen als de koers zakt. Wij schrijven dit contract en rekenen op een tegengestelde koersontwikkeling. Vanaf 60 dollar is de premie verworven. Zolang het aandeel meer kost dan 46,72 dollar, maken we winst.