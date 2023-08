Goud wacht op lagere rentes

Een oplopende rente is negatief voor goud, omdat die de opportuniteitskosten doet toenemen.

De prijs van een troyounce goud daalde deze maand naar het laagste niveau sinds maart. Het rendement van het edelmetaal sinds begin 2023 bedraagt nu bijna 4 procent in dollar en 1,5 procent in euro. Nog altijd positief, maar goud presteert wel minder goed dan de meeste obligatie- en aandelenindexen.





Hogere rente en duurdere dollar

Tijdens de bankencrisis in de Verenigde Staten in maart strandde de goudprijs op een zucht van het nominale record van eind 2020. Intussen staat goud bijna 10 procent lager. De inflatie daalt trager dan verhoopt en de recessie die iedereen begin dit jaar aankondigde, kwam er nog niet. En dus lijken de centrale bankiers niet onmiddellijk van plan het geweer van schouder te veranderen. Een oplopende rente is negatief voor goud, omdat die de opportuniteitskosten doet toenemen. In het zog van de rente klom ook de dollar hoger. Dat was een dubbele tegenwind voor goud.

Op korte termijn is de weg van de minste weerstand voor goud zijwaarts tot dalend. Dat zal zo blijven zolang de renteverwachtingen niet wijzigen. Eerder vroeg dan laat moet de rente wel dalen, want de huidige rentestand is moordend voor wie veel schulden heeft. Rentestijgingen sijpelen met vertraging door naar de reële economie, doordat de hogere rente pas een probleem is als bestaande goedkope kredieten hernieuwd moeten worden. Het alternatief, waar niemand op zit te wachten, is dat de hoge rente een nieuwe crisis veroorzaakt in de banken- of de vastgoedmarkt. De goedkoopste fysieke goudtrackers met een jaarlijks kostenpercentage van 0,12 zijn de iShares Physical Gold, de Amundi Physical Gold en de Invesco Physical Gold ETC.





Goudmijnen absurd goedkoop

In de goudmijnsector nemen de waarderingen stilaan absurde vormen aan. Dat is vooral het geval bij de producerende kwaliteitsmijnen. De gemiddelde totale productiekosten in de sector bedragen 1.200 à 1.300 dollar per troyounce. Tegen de huidige goudprijs van 1.900 dollar wordt dus nog altijd heel goed verdiend. Toch noteren verschillende gouddelvers tegen een verhouding tussen de ondernemingswaarde en de reserves die dicht bij een historisch dieptepunt ligt. Bij projectontwikkelaars en exploratiebedrijven is de onderwaardering nog groter, maar daar is het risico ook groter. Het sentiment in de goudmijnsector is extreem negatief en die desinteresse uit zich in lage handelsvolumes. De sector biedt een uitstekend alternatief voor tegendraadse beleggers. Een gespreide belegging kan via de Van Eck Gold Miners ETF (tickersymbool G2X), die noteert op Xetra.