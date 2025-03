ETF om op stijgende zilveraandelen in te spelen

Beleggers die in fysiek zilver willen investeren, lopen al snel tegen praktische en logistieke bezwaren aan. Die zijn vrij eenvoudig te omzeilen door voor een fysieke zilvertracker te kiezen. Dat ligt anders voor wie in zilveraandelen wil beleggen. De onderliggende index van de ETF’s die goudmijnaandelen schaduwen, bevatten ook bedrijven die zilver produceren, maar er is geen tracker die zich uitsluitend op zilver richt. De tracker die het dichtst in de buurt komt, is de Global X Silver Miners ETF.

Die ETF van de uitgever Global X Funds is de Europese variant van de gelijknamige tracker die ook op de NYSE noteert met tickersymbool SIL, en daar 1,2 miljard dollar onder beheer heeft. De Europese variant noteert op de Duitse Xetra (ISIN-code: IE000UL6CLP7, Ticker: SLVR GY) en is met 175 miljoen euro onder beheer een maatje kleiner.

Beide ETF’s zijn voor de rest identiek. Het zijn fysieke trackers (de onderliggende aandelen worden gekocht) en de inkomsten uit dividenden worden herbelegd. De onderliggende waarde is de Solactive Global Silver Miners-index, die uit 33 bedrijven bestaat. De top tien is goed voor 74,2 procent van de index. De top vijf bestaat uit Wheaton Precious Metals (24,6%), Pan American Silver (14,2%), Korea Zinc (8%), Coeur Mining (5,9%) en Industrial Peñoles (5,5%).

Over de voorbije twaalf maanden bedraagt het rendement 44,6 procent. Daarmee presteert de Global X Silver Miners ETF bijna 10 procent beter dan de fysieke zilvertrackers (+35%). De jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,65 procent aan de hoge kant.

Een kanttekening is dat in de index lang niet alle bedrijven primaire zilverproducenten zijn. Zo is Wheaton Precious Metals (WPM) een streamingbedrijf en geen zilverproducent. Van alle grote streamingbedrijven is de blootstelling aan zilver bij WPM wel het grootst. Toch bedraagt die maar 37 procent van zijn totale omzet. Ook bij sommige andere bedrijven in de index is zilver niet de belangrijkste grondstof. Voor Korea Zinc bijvoorbeeld is het edelmetaal een bijproduct van de zinkproductie. Voorts telt de index nog bedrijven die hier regelmatig aan bod komen, zoals Hecla Mining (3,8%), First Majestic (3,1%) en Endeavour Silver (1,9%).