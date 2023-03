Dubbele kansen met Umicore

Op de korte termijn verwachten we nog niet meteen een uitblinkersrol voor het aandeel, maar dat is geen probleem voor de optiebelegger.

Umicore is actief in erg beloftevolle sectoren. De zink- en kopersmelter vormde zich om tot een globale materiaaltechnologiegroep met veel aandacht voor milieuvriendelijke technologieën. Voor herlaadbare batterijen, zonnecellen, katalysatoren en recyclage bestaat een enorme markt met nog veel groeipotentieel. Van de afdeling batterijmaterialen wordt de komende jaren het meeste verwacht, door de elektrificatie van het wagenpark. Umicore is een van de wereldmarktleiders in kathodes, brandstofcellen en katalysatoren voor elektrisch aangedreven voertuigen. Maar dat zal vooral op de langere termijn de winst drijven. Op de korte termijn verwachten we nog niet meteen een uitblinkersrol voor het aandeel. Dat is geen probleem voor de optiebelegger. Op 5 mei betaalt Umicore een dividend van 0,55 euro. Om nog wat extra rendement te halen, kunt u een geschreven call in overweging nemen.

Geschreven call

Schrijf call Umicore september met uitoefenprijs 32,00 euro @ 2,49 euro

Dit contract is at the money aangezien de uitoefenprijs ongeveer gelijk is met de aandelenkoers. Als gevolg daarvan bevat de premie vrijwel alleen tijdswaarde. Die raakt op naarmate de tijd vordert. We gaan ervan uit dat de aandelenkoers min of meer gelijk blijft de komende tijd. In dat geval blijft de premie van 2,49 euro van ons en halen we een extra rendement van bijna 8 procent in 6,5 maanden. Rond 31 euro ligt een stevige steun. Daar kan een daling stilvallen. Krijgt de aandelenkoers een groeischeut, dan verkopen we de aandelen in portefeuille tegen 32 euro. Voegen we daar de ontvangen premie aan toe, dan komt er 34,49 euro in kas.

Geschreven put

Schrijf put Umicore december met uitoefenprijs 30,00 euro @ 2,67 euro

Wie deze putoptie schrijft, haalt een premie van 2,67 euro binnen. De koper van de put denkt dat de koers van Umicore zal dalen. Door het kopen van deze verkoopoptie verkrijgt hij of zij het recht de aandelen te verkopen tegen 30 euro, ongeacht de beurskoers. Dat is lager dan de huidige koers, maar een verzekering tegen dalende koersen heeft zijn prijs, in dit geval 2,67 euro. Als de koers stijgt of niet te sterk daalt, blijft die premie van de optieschrijver. Mocht het toch slechter gaan met Umicore, dan kopen we de aandelen tegen 27,33 euro (30-2,67). Dat is de laagste koers in tien jaar.