De rustige vastheid van KBC

Het potentieel van het bankaandeel is aanzienlijk. We gaan à la hausse.

KBC wordt beschouwd als een van de betere bankaandelen. Maar jarenlange extreem lage rente heeft ook bij KBC aan de marges geknaagd. Wie de aandelen al vijf jaar in bezit heeft, heeft er nog geen koerswinst mee behaald. Ze zijn vandaag zelfs 10 procent goedkoper dan vijf jaar geleden. Gelukkig werd intussen wel een degelijk dividend betaald.

De rente stijgt al maanden relatief sterk. Daardoor zijn de marges van de banken sterk gestegen. Maar een crisis bij de Amerikaanse regionale banken en de Zwitserse bank Credit Suisse nam heel wat vertrouwen weg. Dat heeft het KBC-aandeel weer een goedkopere waardering bezorgd. Het potentieel is dus aanzienlijk. We gaan à la hausse met een geschreven put of een gekochte call.

Geschreven put

Schrijf de put KBC september met uitoefenprijs 70,00 euro @ 9,91 euro

De premie voor het schrijven van deze putoptie is aanzienlijk (9,91 euro). Die blijft eigendom van de schrijver als de aandelenkoers van KBC tegen 15 september tenminste 70 euro bedraagt. Dat moet haalbaar zijn. Mocht het beurssentiment tegenzitten, dan rekenen we af tegen 70 euro verminderd met de ontvangen premie, of in totaal 60,09 euro. Dat is net onder de huidige aandelenkoers.

Gekochte call

Koop de call KBC december met uitoefenprijs 65,00 euro @ 2,76 euro

Met deze calloptie kopen we tijd tot 15 december. Tegen dan moet de aandelenkoers van KBC met 8 procent stijgen om dit contract intrinsieke waarde te bezorgen. Dit contract heeft alleen tijds- of verwachtingswaarde aangezien de strike uitoefenprijs aanzienlijk hoger is dan de huidige aandelenkoers. We maken pas winst als de koers van KBC stijgt tot boven 67,76 euro (65 + 2,76). Dat is zo’n 12 procent hoger dan de huidige beurskoers. Technische analyse leert dat de eerste weerstand van betekenis pas wacht rond 71 euro. In dat geval is dit optiecontract intrinsiek 6 euro waard. Normaliter zal de premie dan hoger zijn omdat er ook tijdswaarde zal bijkomen. Het zal neerkomen op een verdrievoudiging van de inleg.

Het voordeel van een gekochte call is het uitzicht op onbeperkte winst. De keerzijde van de medaille is het risico op verlies van de hele inzet. Dat doet zich voor als de koers van KBC op de vervaldatum niet boven 65 euro geraakt. Maar niets belet om dit contract voordien te verkopen.