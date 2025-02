Bodemvissen met opties bij PostNL

Bodemvissers kunnen proberen de aandelen van het teruggevallen PostNL voor een prikje aan te schaffen via een geschreven put.

Wie herinnert zich nog dat het Belgische bpost zijn Nederlandse collega wilde overnemen? Het was in 2016. De Belgen boden 5,75 euro per aandeel van PostNL. Gelukkig ging de deal van 2,5 miljard euro niet door, want het aandeel van PostNL noteert vandaag minder dan 1 euro op de beurs. De inzet van 2,5 miljard euro zou nu dus nog nauwelijks 434 miljoen euro waard zijn. Op 20 januari 2025 daalde de koers nog eens met 8,4 procent na tegenvallende jaarrresultaten over 2024. PostNL heeft zijn winstverwachting alweer moeten bijstellen. CEO Herna Verhagen vertrekt in april 2025. CFO Pim Berendsen zal haar opvolgen.

De laagste koers in twaalf maanden bedraagt 0,91 euro. We zitten daar momenteel niet ver vandaan. De huidige koers ligt zelfs erg dicht bij het laagste niveau in tien jaar. Kan de koers van PostNL nog veel lager? Wie zal het zeggen? Bodemvissers kunnen proberen de aandelen voor een prikje aan te schaffen via een geschreven put.

Geschreven put

Schrijf de put PostNL juni met uitoefenprijs 1 euro @ 0,13 euro

Rond 0,92 euro bevindt zich een steunzone. Als die standhoudt, kan de koers weer hoger. Voor het opnemen van de plicht aandelen van PostNL te kopen tegen 1 euro ontvangt u 0,13 euro. Als er zich voor 20 juni geen gebeurtenissen voordoen die de aandelenkoers fors doen zakken, hoeft u niets te doen. De premie van 0,13 euro blijft dan van u. Dat geldt a fortiori ook als de aandelenkoers fors stijgt.

Het grootste gevaar bestaat erin dat de koers van PostNL fors begint te zakken. We nemen dan de aandelen op tegen 1 euro, verminderd met de ontvangen premie van 0,13 euro, of in totaal 0,87 euro. Dat zou zowat de laagste koers zijn in meer dan tien jaar.

We zien ook mogelijkheden voor doorgewinterde optiebeleggers die mikken op de langere termijn. Die kopen een spotgoedkope call in de hoop winst te maken zonder de aandelen zelf te kopen.

Gekochte call

Koop de call PostNL september met uitoefenprijs 1 euro @ 0,1 euro

Eén optiecontract vertegenwoordigt honderd aandelen van de onderliggende waarde. In dit geval is de investering per contract dus niet groot. Het potentieel daarentegen is gigantisch. Bij een koersstijging wacht pas een eerste weerstand rond 1,25 euro. Onze inzet gaat dan onmiddellijk x12,5. We kunnen ook dromen van een koers boven 2 euro. Dat is nog zo gek niet, want het is slechts van september 2023 geleden dat PostNL voor 2,23 euro over de toonbank ging.