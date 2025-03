Beleggen in Chinese aandelen via ETF’s

Naast de Europese aandelen beleven ook de Chinese een revival. Op het jaarlijkse congres van de Chinese Volkspartij (5-11 maart) worden maatregelen verwacht om de economische groei te stimuleren, de nieuwe invoerheffingen te compenseren en de Chinese beurs te blijven ondersteunen.

Er bestaan verschillende types Chinese aandelen. De A-aandelen noteren in renminbi op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen. Enkel inwoners van China en een beperkt aantal institutionele investeerders kunnen ze kopen. Private westerse beleggers kunnen er dus enkel in investeren via een ETF. H-aandelen zijn aandelen van Chinese bedrijven die op de Hong Kong Stock Exchange noteren, in Hongkongdollar (HKD). Daarvoor gelden geen beperkingen voor westerse investeerders, evenmin als voor N-aandelen, Chinese bedrijven die op de Amerikaanse NYSE en de Nasdaq noteren. B-aandelen zijn Chinese bedrijven die op de beurs van Sjanghai noteren in Amerikaanse dollar (USD) en op Shenzhen in HKD. Ze zijn bijna allemaal toegankelijk voor buitenlandse investeerders.

iShares MSCI China ETF

De meeste ETF’s schaduwen de Chinese aandelenmarkt via de MSCI China-index, de meest gediversifieerde graadmeter van de Chinese aandelenmarkt. De index omvat alle types Chinese aandelen en telt 581 posities. In twaalf maanden steeg hij met 43,4 procent. De grootste en meest liquide ETF, met bovendien de laagste kostenstructuur, is de iShares MSCI China ETF van BlackRock. Op Trends Beleggen Live kan u de ETF vanaf nu dagelijks volgen. Hij heeft 2,88 miljard euro onder beheer. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,28 procent. De inkomsten uit dividenden worden herbelegd. De tracker noteert op verschillende Europese beurzen, maar die op Euronext Amsterdam (Ticker ICHN NA, ISIN-code: IE00BJ5JPG56) zal voor de meeste beleggers de goedkoopste zijn.

iShares MSCI China A ETF

Deze ETF van uitgever BlackRock schaduwt de MSCI China A Inclusion-index, met 418 Chinese A-aandelen die ook in de MSCI Emerging Markets-index zitten. De diversificatie is groter dan bij de MSCI China. Opmerkelijk is dat deze A-aandelen met een rendement van 13,3 procent in twaalf maanden beduidend minder goed presteerden dan de brede MSCI China-index. Ze hebben dus nog een inhaalbeweging tegoed. Ook hier gaat de voorkeur naar Euronext Amsterdam (Ticker CNYA NA, ISIN-code: IE00BQT3WG13). De tracker met 1,82 miljard euro onder beheer hanteert 0,4 procenten jaarlijkse beheerkosten.