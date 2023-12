Valuta voor 2024: Canadese dollar is sterk afhankelijk van de olieprijs

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de vooruitzichten voor de belangrijkste tien buitenlandse munten voor de Belgische belegger. Wat mag u verwachten voor de Canadese dollar?

Terugblik op 2023

Ook in Canada ging de rente sterk hoger de voorbije twee jaar. In maart 2022 bedroeg de belangrijkste beleidsrente 0,50 procent, in juli 2023 was dat 5 procent, het hoogste niveau in 26 jaar. De inflatie bestrijden met het rentewapen was ook in Canada de opdracht. De inflatie zakte van bijna 6 procent naar iets meer dan 3 procent. De Canadese dollar daalde in 2023 met 4 procent tegenover de euro. Dat is nog te danken aan een eindspurt, want twee maanden geleden bedroeg het verlies nog 6 procent. De groei van de Canadese economie vertraagde in 2023. Dat heeft veel te maken met de zwakke olieprijs, waarvan Canada sterk afhankelijk is.

De verwachtingen voor de economie in 2024

De inflatie is in 2023 wel sterk teruggedrongen, maar blijft boven 3 procent. De Bank of Canada wil ze in 2024 het liefst rond 2 procent zien. Als de curve niet sneller zakt dan gehoopt, zal de BoC de beleidsrente van 5 procent niet snel laten dalen. In het beste geval kan een renteverlaging overwogen worden vanaf de tweede helft van 2024. Intussen zullen de renteverhogingen van de voorbije maanden hun werk doen en de economie verder afkoelen. Experts verwachten een trage groei van 0,8 procent in 2024. Vanaf 2025 kan het tij dan weer ten goede keren.

De verwachtingen voor de munt in 2024

Er bestaat een sterke correlatie tussen de Canadese dollar en de olieprijs. Als die niet stijgt, zal de munt wellicht pas op de plaats maken. Een renteverhoging zou de loonie ten goede komen, maar wellicht komt die er niet meer in 2024. De munt is relatief erg cyclisch, want ze is sterk afhankelijk van de energie- en de grondstoffenprijzen. Vermits we daar op een verbetering rekenen in 2024, zien we ook wel ruimte voor een waardestijging van de Canadese dollar.