Obligatietip: Südzucker 4,125%

In de eerste weken van dit nog prille jaar hebben verschillende debiteuren obligaties in euro op de markt gebracht die beschikbaar zijn in coupures van 1.000 euro.

Voor staatsinstellingen is dat niet ongebruikelijk. Sommige landen geven zelfs leningen uit in nog kleinere coupures. Maar bij de meeste bedrijfsobligaties zijn coupures van 100.000 euro de regel.

Solidariteitsbijdrage

Onder meer de suikerproducent Südzucker, het autoverhuurbedrijf Sixt en de wagenbouwer BMW hebben in januari bijna gelijktijdig obligaties uitgegeven die per 1.000 euro te koop zijn op de secundaire markt. De drie emittenten hebben de effecten op de markt gebracht tegen een prijs net onder pari (100 procent). Ze zullen het papier uiteraard op de vervaldag tegen 100 procent terugbetalen. Bij Sixt (ISIN: DE000A4DFCK8) is dat op 22 januari 2030. De obligatie van Südzucker (ISIN: XS2970728205) vervalt op 29 januari 2032 en die van BMW (ISIN: XS2982332319), met kredietrating A, loopt nog een jaar langer.

In tegenstelling tot vroeger, voor de invoering van de meerwaardebelasting, is het niet altijd fiscaal interessant meer te opteren voor een lage coupon en een koers onder pari. Het verschil tussen de betaalde koers en de terugbetalingsprijs wordt immers belastbaar. Zoals de kaarten nu liggen, zal 10 procent ‘solidariteitsbijdrage’ verschuldigd zijn op gerealiseerde meerwaarden boven 10.000 euro. Dat bedrag geldt per persoon en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Südzucker favoriet

We opteren voor de obligatie van Südzucker. Die zal voldoende vlot verhandelbaar zijn want het uitgiftevolume bedraagt een half miljard euro. De lening draagt een coupon van 4,125 procent en kost momenteel 100,9 procent. Het rendement bedraagt zodoende exact 4 procent bruto of 2,8 procent netto (na 30 procent roerende voorheffing). Wie vandaag deze obligatie met rating BBB aankoopt, iets boven pari, zal dus nooit een meerwaardebelasting moeten betalen. Op de vervaldag zal de koper zelfs een kleine minderwaarde boeken aangezien de obligaties worden terugbetaald tegen 100 procent of ongeveer een procentpunt lager dan de huidige prijs op de secundaire markt. Misschien mogen ook de makelaars- en de transactiekosten als verlies worden aangegeven. Maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid.

Opgelet! De koersen op de secundaire markt kunnen van dag tot dag verschillen. Vraag dus altijd de prijs waartegen transacties mogelijk zijn.