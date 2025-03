Dollar staat fors onder druk

Een euro kost 1,09 dollar. Dat is 6 procent meer dan een maand geleden. De opmars van de euro is opmerkelijk.

Veel heeft te maken met het Duitse begrotingsbeleid, dat fors wordt versoepeld. Er komt een infrastructuurfonds van 500 miljard euro. De groenen liggen nog even dwars, maar veel keuze zullen ze niet hebben. De Amerikaanse president Donald Trump heeft heel Europa wakker geschud. Het zal uiteindelijk voor zijn eigen veiligheid moeten zorgen in plaats van te blijven schuilen onder de paraplu van de Verenigde Staten. Maar daarvoor is geld nodig, heel veel geld.

Volgens bepaalde economen kan het Duitse infrastructuurfonds de economische groei met 1 procentpunt per jaar omhoogstuwen. Dat is goed nieuws, maar het begrotingstekort zal er fors door stijgen. Het fonds zal ook de inflatie aanwakkeren. De rente op Duitse staatsobligaties anticipeert daarop en gaat aanzienlijk omhoog. Even werd bijna 2,9 procent aangetikt.

Ook in België gaat de langetermijnrente fors omhoog. De rente op tien jaar bedraagt 3,43 procent, benauwelijk dicht tegen het hoogste niveau in tien jaar (3,6%). Voor de schatkist is dat slecht nieuws. De Belgische overheid geeft in de nabije toekomst een nieuwe lineaire obligatie (OLO) uit, met vervaldag 22 juni 2042. Door de rentestijging valt de coupon aanzienlijk hoger uit dan eerder was gedacht.

Europese renteverlaging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de beleidsrente begin deze maand weer wat verlaagd. Na vijf opeenvolgende verlagingen bedraagt die nu 2,5 procent. Maar door de dreigende inflatie lijkt er niet veel marge meer om de rente verder te laten zakken. Een pauze zou niet meer dan logisch zijn. In de Verenigde Staten daarentegen koelt de economie af, zodat er binnenkort weer wat ruimte komt om de rente te verlagen. Net als in Europa stijgt de tienjaarsrente (naar 4,24%), maar daalt de korte rente (4,5%). Het renteverschil tussen de dollar en de euro wordt zo weer een stukje kleiner, en dat speelt uiteraard in het voordeel van de Europese munt. Toch gaapt er nog een grote rentekloof (4,5% in de Verenigde Staten versus 2,5% in de Europese Unie). Daarom verwachten we niet direct een zware inzinking van de dollar tegenover de euro.

Bitcoinreserve

De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven om een strategische bitcoinreserve, een ‘digitaal Fort Knox’, op te richten om de positie van de Verenigde Staten in de wereld van de digitale activa te versterken. Dat zal gebeuren zonder extra belastingdruk voor de Amerikanen. De reserve wordt gevuld met 200.000 bitcoins, ter waarde van 17 miljard dollar, die de Amerikaanse overheid heeft verkregen via juridische inbeslagnames. Dat is een streep door de rekening van speculanten, die hoopten dat de schatkist actief bitcoins zou kopen voor die reserve. Sinds de top op 106.000 dollar in januari van dit jaar verloor de cryptomunt al meer dan 20 procent van zijn waarde.