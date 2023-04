Met een tracker op de World-index word je niet langer slapend rijk

“Waarom zou ik al die moeite doen om al die individuele aandelen op te volgen? Ik beleg in de tracker op de World-index en haal zo prima rendementen. Het is mijn favoriete belegging, omdat het zo simpel en toch zo rendabel is.” Dat krijg ik af en toe weleens voor de voeten geworpen na een beleggingsavond waar ik met vuur een aantal individuele aandelentips heb voorgesteld.

Beurssprookje

Dat is niet altijd leuk om te horen na een betoog van gemiddeld anderhalf uur, maar die mensen hadden wel het gelijk aan hun kant.

Met de tracker iShares MSCI World etf kon je het afgelopen decennium bijna om de vijf jaar je kapitaal verdubbelen. De koersstijging van de MSCI World Index sinds het einde van de bankencrisis (maart 2009) bedraagt 269 procent. Als we er de dividenden nog bijtellen, zien we een return van 426 procent, of 12,5 procent gemiddeld per jaar. En het is nog beter geweest. Tussen maart 2009 en oktober 2020 was dat gemiddeld 13,5 procent, en aan het begin van 2020 en aan het einde van 2021 kwam het jaarlijkse gemiddelde op tien jaar zelfs in de buurt van 15 procent.

Dat is een pak meer dan wat normaal was over de afgelopen 400 jaar, met dank aan de extreem lage rente, de uiterst soepele monetaire politiek met haar zee aan liquiditeiten, en stijgende bedrijfswinsten. In de wereldindex MSCI World-index zitten momenteel 1.510 aandelen van bedrijven uit ontwikkelde landen, vooral Amerikaanse. Net als de Standard&Poor’s500-index wordt ook de MSCI World gedomineerd door de Amerikaanse techgiganten. Amerikaanse waarden staan voor afgerond twee derde (66%) van de index en de top acht van aandelen met de hoogste gewichten zijn Amerikaanse techreuzen.

Te mooi om waar te blijven

Maar ik moet er vandaag helaas voor waarschuwen dat rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. De prestaties in het voorbije decennium zijn te mooi om waar te blijven. Het zal dit decennium anders zijn. Dat is tenminste mijn inschatting.

De geschiedenis leert dat die favoriete belegging van velen in het lopende decennium weleens een veel lagere gemiddelde opbrengst zal opleveren, nu de inflatie en de stijgende rente terug zijn van lang weggeweest. Eigenlijk moet ik aanbevelen de komende tijd gebruik te maken van stijgingen van de MSCI World-index, om onze positie in de tracker af te bouwen. Globaal gezien, zijn de waarderingen te hoog bij vele waarden die deel uitmaken van de index, zeker de prominente waarden. We moeten nog harder zoeken naar beleggingen die in het veranderde beursklimaat beter kunnen of zullen presteren. Het is harder werken en geeft mogelijk wat meer stress, maar het kan het dalingsrisico van de hele portefeuille aanpakken. De periode van slapend rijk worden met één tracker is jammer genoeg voorbij. Mogelijk voor een lange tijd.