Wat met Bolloré na de metamorfose?

Kunt u nog eens een update geven over de Franse holding Bolloré?

De Franse holding Bolloré heeft de voorbije tien jaar een metamorfose ondergaan. Voor ons was Bolloré tien jaar geleden, ondanks heel wat andere belangen, vooral een interessant vehikel om in te spelen op het enorme groeipotentieel van Afrika, via Bolloré Africa Logistics, de grootste logistieke speler in Afrika. In 2011 kocht voormalig topman Vincent Bolloré een eerste, bescheiden positie van 1,1 procent in het Franse mediabedrijf Vivendi. Dat was de voorbode van een forse omschakeling, die een versnelling hoger ging in 2017, toen het belang in Vivendi was gestegen tot 26,3 procent en de cijfers in de consolidatie werden opgenomen. Vanaf dan lag de focus op het uitbouwen van Vivendi tot een internationale topspeler.

Een belangrijke stap om meer beurswaarde te creëren, was de aparte beursgang op Euronext Amsterdam in september 2021 van het kroonjuweel van Vivendi, ’s werelds grootste platenlabel Universal Music Group (UMG). Dat leverde de aandeelhouders van Vivendi een bruto-uitkering van 25,25 euro per aandeel Vivendi op (huidige koers 8,2 euro).

In 2021 werd Vivendi de grootste aandeelhouder van Lagardère, bekend van onder meer het weekblad Paris Match, de uitgever Hachette en de radiozender Europe 1. Dat resulteerde vorig jaar in een nog niet afgerond bod op de resterende uitstaande aandelen van Lagardère.

Parallel werden de logistieke activiteiten verkocht. In december 2022 werd de verkoop van Bolloré Africa Logistics aan de rederij MSC afgerond voor een ondernemingswaarde van 5,7 miljard euro, inclusief 600 miljoen schulden. Ook de logistieke activiteiten buiten Afrika gaan de deur uit. CMA CGM deed op 8 mei een bod voor een ondernemingswaarde van 5 miljard euro. De kaspositie zal na afronding 6 miljard euro bedragen (38,5% van de beurswaarde), tegenover nog -3,4 miljard eind 2021 en +1,2 miljard eind 2022.

De markt verwacht dat Bolloré op termijn Vivendi volledig overneemt. Ook een vereenvoudiging van de holdingstructuur zou een logische stap zijn. Moederbedrijf Compagnie de l’Odet trok in 2022 het belang in Bolloré met 3,5 procent op tot 66,83 procent. Op 14 maart lanceerde Bolloré een bod om tot 288.607.076 eigen aandelen (9,78% van de uitstaande aandelen) te kopen. Dat leidde tot een koerspiek van 6,37 euro, het hoogste niveau ooit. Bolloré bood 5,75 euro per aandeel (inclusief 0,04 euro per aandeel slotdividend), plus nog een premie van 0,25 euro per aandeel bij een succesvolle verkoop van de logistieke tak. In totaal werden 99,1 miljoen aandelen aangeboden (3,36%). Vivendi leverde vorig jaar 72 procent van de gezuiverde bedrijfswinst (ebita): 1,09 miljard euro (+20% versus 2021) op een totaal van 1,5 miljard. Dat percentage zal toenemen. Het aandeel noteert tegen 5,51 euro weliswaar met de kleinste korting (32%) op de intrinsieke waarde van de jongste twee jaar, maar dat blijft voldoende attractief voor een koopadvies (rating 1B).





HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar beleggen@trends.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.