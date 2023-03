Waardering van Tesla blijft overdreven

Tesla, de fabrikant elektrische voertuigen, heeft op de beleggersdag ambitieuze plannen gedeeld. Zoals verwacht, houdt het bedrijf vast aan de doelstelling om tegen 2030 20 miljoen voertuigen per jaar te produceren. Daarmee mikt het op een marktaandeel van iets minder dan 25 procent.

Op de beleggersdag werd geen nieuw goedkoper model onthuld. Dat is een verstandige keuze. Op dit moment kan Tesla nog geen voertuig met een prijskaartje van circa 25.000 dollar produceren. Zo’n model toch tonen, zou ertoe kunnen leiden dat de consument wacht met zijn aankoop totdat die nieuwe auto er is. De vraag naar Tesla’s lijkt nu al te haperen. Vooreerst omdat het dagelijkse leven en geld lenen duurder zijn geworden. Daarnaast krijgt Tesla last van de toenemende concurrentie. Om de vraag op peil te houden heeft het bedrijf al meerdere malen de prijzen moeten verlagen. In sommige gevallen gaat het om een verlaging van meer dan 20 procent. In vergelijking met de concurrentie kan Tesla dat ook eenvoudiger doen, omdat het aanzienlijk hogere marges behaalt.

Om de doelstelling van 20 miljoen voertuigen per jaar te bereiken, zal de productie flink moeten worden opgeschroefd en zal er flink moeten worden geïnvesteerd. In 2022 wist Tesla 1,3 miljoen voertuigen uit te leveren.

De fabrikant verwacht de toekomstige groei wel volledig te kunnen financieren vanuit de kasstromen die binnenkomen. Er werd zelfs op gehint dat daarnaast ruimte is voor de inkoop van eigen aandelen. De onderneming overtuigde de jongste jaren met het genereren van steeds meer cash. De vrije kasstroom steeg in 2022 met 51 procent naar 7,6 miljard dollar.

Conclusie

De prijsverlagingen bij Tesla gaan ten koste van de marges. Daarbij is ook twijfel ontstaan of de vraag groot genoeg is voor de ambities. Doordat de concurrentie enorm toeneemt en er nog altijd geen grote doorbraak is op het gebied van autonoom rijden, herhalen we het verkoopadvies. Het groeiverhaal kan niet op tegen de geschatte koers-winstverhouding van 51 voor dit jaar.





Advies: verkopen

Risico: hoog

Rating: 3C

Koers: 180,14 dollar

Markt: New York Stock Exchange

Ticker: TSLA US

ISIN-code: US88160R1014

Beurskapitalisatie: 569,95 miljard dollar

K/w 2022: 76

Verwachte k/w 2023: 51

Koersverschil 12 maanden: -40%

Koersverschil sinds jaarbegin: +67%

Dividendrendement: –