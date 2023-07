Volkswagen mikt op ruimere marges

Volkswagen hield onlangs zijn Capital Markets Day. De komende jaren (2023-2027) mikt het management op een omzetgroei tussen 5 en 7 procent per jaar.

De bedrijfswinstmarge (ebit-marge) van 8,1 procent in 2022 dient de komende jaren gestaag op te lopen, zodat in 2030 een marge tussen 9 en 11 procent wordt gehaald. Tegen 2027 mikt het management op 8 tot 10 procent.

De bedrijfsstructuur gaat op de schop. De groep wordt verdeeld in vier marktgroepen: Kern, Progressief, Luxe & Sport en Vrachtwagens. De groepen en merken krijgen meer macht en worden verantwoordelijk gesteld voor hun doelstellingen. Bij Luxe & Sport ligt de margedoelstelling in 2030 op 20 procent. Daarnaast is het management in gesprek met de vakbonden over een reorganisatieplan, waarvan 10 miljard euro aan extra winst wordt verwacht tegen 2026.

De belangrijkste nieuwigheid is dat de focus komt te liggen op de marge in plaats van op het winnen van het marktaandeel. Dat is noodzakelijk, gezien de forse investeringen in elektrificatie die VW wil doen. In China heeft de grootste autobouwer van Europa enorm veel last van concurrentie. Meer lokaal produceren moet het verlies van marktaandeel tegengaan.

Volkswagen kan na het succes van Tesla niet achterblijven. De onderneming heeft dan ook grote plannen om het aanbod te elektrificeren. In Europa dient tegen 2030 minstens 80 procent van de verkochte voertuigen volledig elektrisch te zijn. Voor de Verenigde Staten en China mikt Volkswagen tegen dan op 50 procent. In 2022 verkocht de groep 572.100 volledig elektrische voertuigen, of 6,9 procent van de verkoop. Om de transitie extra kracht bij te zetten zal twee derde van het investeringsbudget in de komende vijf jaar gealloceerd worden naar elektrificatie en digitalisatie.

Conclusie

De prijzenoorlog in de sector komt op een ongunstig moment. Dat maakt het niet vanzelfsprekend om weer een favoriet van beleggers te worden. Gezien de zeer lage waardering (koers-winstverhouding van 4 voor dit jaar) blijft het aandeel wel koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 124,72 euro

Ticker: VOW3 GY

ISIN-code: DE0007664039

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 71,8 miljard euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 4

Koersverschil 12 maanden: +21%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 7,0%