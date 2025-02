Vodafone blijft kampen met zwakke Duitse markt

Na de bekendmaking van de cijfers van het derde kwartaal zakte de koers van Vodafone met 7 procent. Tegen het einde van de week was dat verlies weer goedgemaakt.

De Britse telecomgroep blijft kampen met tegenvallende resultaten in zijn grootste markt Duitsland, waar ze 34 procent van de groepsomzet realiseert. De omzet daalde er met 6,4 procent, tegen 6,2 procent in het voorgaande kwartaal. Dat komt door een nadelige wetswijziging en door de toegenomen concurrentie in mobiele diensten.

In het breedbandsegment gaat het beter. Vodafone stelde er ook een nieuw management aan. Operationeel zullen de resultaten stilaan verbeteren, maar financieel nog niet door eenmalige lasten en misschien extra afschrijvingen.

De Britse thuismarkt groeide met 7,6 procent. Vodafone won er marktaandeel in het mobiele en het breedbandsegment. De fusie met Three UK zal bijkomende kostenbesparingen opleveren. Ook in de rest van Europa was er groei, net als in Turkije en Afrika.

Op groepsniveau steeg de omzet met 5,2 procent op jaarbasis, naar 7,9 miljard euro. Vodafone Business profiteerde van een sterke vraag naar cloud- en beveiligingsoplossingen en groeide met 4,3 procent.

De aangepaste bedrijfswinst na leaseverplichtingen (ebitdaal) klom naar 2,8 miljard euro (+2,2%). Na drie kwartalen in het fiscaal boekjaar 2025 bedraagt de ebitdaal 8,2 miljard euro, 3,2 procent meer dan een jaar eerder. Vodafone handhaaft de jaarprognoses van een ebitdaal van 11 miljard euro en een vrije kasstroom van ten minste 2,4 miljard.

De verkoop van Vodafone Italia aan Swisscom is intussen door alle mededingingsautoriteiten goedgekeurd. De opbrengst, 8 miljard euro, gaat naar schuldenafbouw en aandeleninkopen (2 miljard euro).

Conclusie

De belangrijkste boodschap van het kwartaalrapport was dat de jaarprognoses behouden blijven. Het herstel in Duitsland laat op zich wachten, maar op groepsniveau is er groei. De financiële positie is beter. In het volgende boekjaar, dat start in april, kan ook de winstgevendheid weer aantrekken. Tegen 5,9 keer de bedrijfswinst is het aandeel niet te duur en bovendien is het rendement ondanks het lagere dividend nog aantrekkelijk. De reactie op de cijfers was overtrokken. We bestempelen Vodafone als koopwaardig, als herstelkandidaat.

: koopwaardig: laag1A

Koers: 68,92 pence

Ticker: VOD LN

ISIN-code: GB00BH4HKS39

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 17,5 miljard pond

K/w 2024: 10,5

Verwachte k/w 2025: 9

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +0%

Dividendrendement: 8,2%