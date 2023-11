Vierde omzetdaling op rij voor Apple

De kans is groot dat er nog een vijfde omzetdaling op jaarbasis komt.

In het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2023 (afsluitdatum 30/9) boekte Apple een omzet van 89,5 miljard dollar. Dat was iets boven de verwachte 89,3 miljard dollar, maar 0,7 procent minder dan vorig jaar, wat de vierde opeenvolgende omzetdaling opleverde. De omzet in China daalde met 2,6 procent naar 15 miljard dollar. Apple heeft er af te rekenen met lokale concurrentie en strengere regelgeving. Een ander element is de goedkope Chinese munt.

De iPhone blijft de belangrijkste omzetgenerator en die stelde niet teleur met 43,8 miljard dollar, 2,7 procent meer dan een jaar eerder en een nieuw record. De nieuwe iPhone 15 doet het voorlopig beter dan zijn voorganger. De Mac-, de iPad- en de Wearables-productlijnen zagen de omzet op jaarbasis afnemen.

De beste prestatie kwam van de dienstentak (iCloud, Apple Music,…), waarvan de omzet met 16,3 procent groeide naar 22,3 miljard dollar, bijna 1 miljard boven de consensusverwachting. Diensten staan in voor bijna een kwart van de omzet en dat is goed voor de winstgevendheid. De brutomarge op diensten is met 70 procent bijna dubbel zo hoog als bij de hardware (36%).

De bedrijfswinst (ebit) klom in het vierde kwartaal met 8 procent naar 27 miljard dollar. De winst per aandeel (1,46 dollar) groeide met 13 procent door het effect van de aandeleninkopen. Apple spendeerde het voorbije boekjaar 77,5 miljard dollar aan de inkoop van 450 miljoen eigen aandelen. Dat verminderde het aantal uitstaande aandelen met 3 procent. Dat is gunstig voor de winst per aandeel, en het bedrijf bespaart daardoor ook bijna 3 miljard dollar aan dividenduitgaven.

Conclusie

Het lopende kwartaal telt een week minder dan een jaar geleden. De kans is dus groot dat er nog een vijfde omzetdaling op jaarbasis komt. De consensusprognose gaat voor het pas gestarte boekjaar uit van een omzetgroei met 6 tot 8 procent. Dat is te weinig om een nog hogere waardering te verantwoorden. Apple noteert tegen 28 keer de verwachte winst en 7 keer de verwachte omzet. We blijven bij ons neutrale advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 179,23 dollar

Ticker: AAPL US

ISIN-code: US0378331005

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2787,5 miljard dollar

K/w 2022: 30

Verwachte k/w 2023: 28

Koersverschil 12 maanden: +29%

Koersverschil sinds jaarbegin: +38%

Dividendrendement: 0,5%