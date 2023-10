Vestas Wind lijdt onder aanhoudende groeipijnen

De Deense windturbinebouwer Vestas heeft nog veel werk om de winstgevendheid te herstellen. Ook in het tweede kwartaal boekte de wereldleider 115 miljoen euro verlies, na een kleine nettowinst in het eerste kwartaal. Zo eindigde het eerste halfjaar met 99 miljoen euro verlies. Vorig jaar was er nog 1,5 miljard euro verlies. Over 2023 verwacht het management 14 tot 15,5 miljard euro omzet en een bedrijfswinstmarge tussen -2 en +3 procent. Onderaan de resultatenstreep blijft een verlies voorlopig gegarandeerd.

Om de rendabiliteit te herstellen, zijn structurele veranderingen nodig in de sector, erkent Vestas. Het management gaf toe dat Vestas de voorbije jaren zijn turbines te goedkoop verkocht. De jongste kwartalen zijn de prijzen stabiel tot licht stijgend, maar nog altijd onvoldoende voor een deftige winstmarge. Vestas moet ook nog oudere, verlieslatende contracten afwerken. De snelle technologische veranderingen in de sector zetten de winstgevendheid onder druk. Turbines worden groter en de veelheid aan modellen maakt de ontwikkeling en de productie nodeloos complex en duur. De sector is toe aan een standaardisatie en vereenvoudiging van het aanbod.

De complexiteit vertaalt zich in hoge onderhouds- en herstellingskosten die Vestas verschuldigd is, als turbines onvoldoende presteren. In het tweede kwartaal kostten die 4,5 procent van de omzet, maar de omvang van die verliespost lijkt te stabiliseren.

Het vraagt dus nog tijd om van de windturbinesector een volwassen sector te maken met een mooie, voorspelbare winstgevendheid. Dat is geen ramp. De sector staat nog in de kinderschoenen. Eind 2021 beschikte de wereld over 830 GW aan windenergie. Om de energietransitie rond te krijgen, is tegen 2050 voor 7.800 GW aan windenergie nodig, volgens het Internationael Energieagentschap. Vestas houdt vol dat een bedrijfswinstmarge van 10 procent realistisch is vanaf 2025.





Conclusie

Vestas heeft, net als de hele sector, nog een pak huiswerk om verlies om te buigen naar een behoorlijke, voorspelbare winstgevendheid. Ondanks de halvering van de koers sinds eind 2021 nemen beleggers nog altijd een voorschot op dat winstherstel. Het is te vroeg om opnieuw enthousiast te worden over het aandeel. Het advies blijft ‘houden’.





Advies : houden

Risico : gemiddeld

Rating : 2B

Koers: 19,85 euro

Ticker: VWS

ISIN-code: XS2449928543

Markt: Xetra

Beurskapitalisatie: 20,2 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +6%

Koersverschil sinds jaarbegin: -28%

Dividendrendement: –