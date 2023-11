Vertrouwensbreuk bij Alibaba

Het aandeel verloor afgerond 10 procent op het schrappen van de beursgang van de clouddiensten.

Om een antwoord te bieden op de erg vertraagde groei kondigde Alibaba eerder dit jaar aan de Chinese gigant in zes entiteiten te willen opsplitsen. Topman Daniel Zhang koos ervoor eerst te gaan voor de afsplitsing van de clouddiensten en de uitkering van die aandelen aan de aandeelhouders. Maar tot ontstentenis van de beleggers werd op 16 november aangekondigd dat de afsplitsing van de clouddivisie er tot nader order niet komt. De reden zouden de strengere Amerikaanse regels voor het verkrijgen van geavanceerde halfgeleiders voor Chinese bedrijven zijn. Dat bemoeilijkt de verdere ontwikkeling van de business en maakt de verhoopte beurswaarde van 41 miljard dollar niet meer realistisch.

Het aandeel verloor afgerond 10 procent op het schrappen van de beursgang van de clouddiensten. Alibaba wil nu toch weer inzetten op de organische groei van de afdeling en probeert de aandeelhouders te paaien met de uitkering van een eerste dividend van 1 dollar per aandeel. Dat zal de groep 2,5 miljard dollar kosten. Maar de marktreactie – een verlies aan beurswaarde van 22 miljard dollar – toont aan dat beleggers op meer hadden gerekend via de beursgang.

Enkel de internationale en de logistieke tak Cainiao lijken nog in aanmerking te komen voor een aparte beursnotering. Maar niets is zeker. Bovendien vielen de cijfers van het tweede kwartaal van het boekjaar 2023-2024 (tot 31 maart) van Alibaba Group tegen. Van april tot juni was er nog een omzettoename met 14 procent. In het tweede kwartaal was er een terugval tot 8,5 procent.

Conclusie

Wegens de mogelijke negatieve fiscale gevolgen (roerende voorheffing) voor de Belgische aandeelhouders hebben we enige tijd geleden de Alibaba-aandelen uit de voorbeeldportefeuille verwijderd. Dat was enerzijds niet nodig, want de eerste afsplitsing wordt afgeblazen, maar anderzijds hebben we zo een flinke koersafstraffing vermeden. De plotse strategiewijziging leidt tot een vertrouwensbreuk. We verlagen het advies.





Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Koers: 78,80 dollar

Ticker: BABA US

ISIN-code: US01609W1027

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 200,5 miljard dollar

K/w 2023: 11

Verwachte k/w 2024: 9

Koersverschil 12 maanden: +2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 1,3%