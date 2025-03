Universal Music Group is vooral voor langetermijnbeleggers

De omzet van Universal Music Group (UMG) bedroeg in het vierde kwartaal van vorig jaar 3,4 miljard euro, een stijging van 7,2 procent jaar op jaar (+7,9% zonder valuta-effecten). Daarin zat wel nog 20 miljoen euro aan inkomsten uit activiteiten in het tweede en derde kwartaal en 29 miljoen eenmalige inkomsten uit schikkingen in rechtszaken. Zonder die effecten was de omzetgroei 6,1 procent.

Over heel 2024 lag de omzet met 11,8 miljard euro 6,5 procent hoger (7,6% zonder valuta-effecten). De aangepaste ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) steeg van 21,3 naar 22,5 procent. De aangepaste ebitda steeg van 2,4 tot 2,7 miljard euro (+13,8%). De nettowinst liep 9,6 procent op, en de aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,96 euro.

UMG stelde een slotdividend van 0,28 euro per aandeel voor, wat het totale dividend over 2024 op 0,52 euro per aandeel brengt. Dat is slechts 0,01 euro meer dan in 2023.

Bij de divisie Streaming daalde de omzet met 0,8 procent. Het gaat niet over alle omzet uit diensten als Spotify, maar meer over de advertentie-inkomsten voor gebruikers zonder betaald abonnement. De inkomsten uit betaalde abonnementen vallen onder de divisie Subscription, die 39 procent van de omzet van UMG levert. De omzet groeide er met 9,1 procent aan, tot 4,6 miljard euro.

UMG was niet erg concreet in de vooruitzichten voor 2025, maar zet in op verdere omzetgroei via het omzetten van niet-abonnees naar reclamevrije premiumabonnementen. In september 2024 sprak UMG de ambitie uit de omzet tot en met 2028 gemiddeld met 7 procent per jaar te laten stijgen, en de ebitda met meer dan 10 procent. UMG sloot dit jaar nieuwe overeenkomsten met Spotify en Amazon Music, om nog meer de verbinding tussen fans en artiesten tot stand te brengen in het zogenoemde Streaming 2.0.

Conclusie

De koers-winstverhouding (k/w) bedraagt 28,5. Bij een geschatte winst per aandeel van 1,05 euro zou dat voor 2025 een k/w van 26 betekenen. Dat geeft niet veel opwaarts potentieel. Het aandeel is vooral interessant voor langetermijnbeleggers. Voor een termijn van één jaar blijft het advies ‘houden’.

houden/afwachten: gemiddeld: 2B

Koers: 25,92 euro

Ticker: UMG NA

ISIN-code: NL0015000IY2

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 47,41 miljard euro

K/w 2024: 28,5

Verwachte k/w 2025: 26

Koersverschil 12 maanden: -3%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 2,0%