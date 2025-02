Twijfels over dividend van Aperam

De cijfers van de roestvaststaalproducent Aperam vielen niet tegen, maar de zorgen over de houdbaarheid van het dividend nemen toe.

In aanloop naar de publicatie van de cijfers won het aandeel van de roestvaststaalproducent Aperam dit jaar 15 procent op de beurs. De onderneming stelde vervolgens niet teleur. Het dividend blijft intact en de cijfers waren nog beter dan verwacht. In een uitdagend 2024 kwam de omzet uit op 6,3 miljard euro, wat een krimp van 5,1 procent betekende ten opzichte van 2023. Het aangepaste ebitda-resultaat steeg wel, met 17 procent naar 356 miljoen euro. Aperam profiteerde naar eigen zeggen van hogere volumes, een verbeterde verkoopmix en hogere marges. De vijfde fase van het kostenbesparingsprogramma Leadership Journey leverde 95 miljoen euro op. Onder aan de streep bleef er bij Aperam een nettowinst over van 231 miljoen euro of 3,20 euro per aandeel. Een jaar eerder was dat nog 203 miljoen euro.

De nettoschuld liep op van 491 miljoen naar 544 miljoen euro en de vrije kasstroom daalde op jaarbasis van 168 miljoen naar 125 miljoen euro. Het management hield, zoals verwacht, vast aan het dividend van 0,50 euro per kwartaal. Dat betekent wel dat het totaalbedrag aan uit te keren dividend (circa 146 miljoen euro) op jaarbasis momenteel hoger ligt dan de vrije kasstroom die Aperam genereert. Met de recente overname van Universal Stainless & Alloy Products ter waarde van 539 miljoen euro loopt de schuld verder op en zal de markt mogelijk beginnen te twijfelen of het hoge dividend niet in gevaar komt. Dat wordt gevoed door de prognose van het Aperam-management, dat een zwakke start van het jaar 2025 verwacht.

Conclusie

Na de recente opmars van het aandeel op de beurs, verlagen we mede vanwege de zorgen over de houdbaarheid van het dividend het advies. Bij een geschatte koers-winstverhouding voor 2025 van 10 en voorlopig nog een dividendrendement van 6,7 procent blijven we bij het neutrale advies ‘houden’.



houden/afwachtengemiddeld2B29,64 euroAPAM NALU0569974404Euronext Amsterdam2,17 miljard euro9,510+4%+17%6,7%