Tweede jaarhelft brengt beterschap voor Pan American Silver

Ondanks de betere vooruitzichten noteert Pan American Silver tot de helft goedkoper dan zijn sectorgenoten First Majestic en Hecla Mining.

In de eerste jaarhelft bleef het gunstige effect van de toevoeging van de activa van Yamana Gold aan die van Pan American Silver (PAAS) nog beperkt. Dat verandert in de tweede jaarhelft. Op kwartaalbasis was er al vooruitgang, want de zilveroutput klom met 55 procent tot 6,02 miljoen troyounce, terwijl de goudproductie verdubbelde (+102%) tot 248.200 troyounce. De totale productiekosten voor zilver en goud bedroegen 15,7 en 1.342 dollar. Met een gemiddelde verkoopprijs van 23,45 dollar (zilver) en 1.975 dollar (goud) boekte PAAS hoge marges. Bij de individuele activa zien we een sterke prestatie van Jacobina (Brazilië) en El Penon (Chili), terwijl La Colorada nog altijd niet optimaal presteert wegens problemen met de ventilatie. Die worden volgend jaar definitief verholpen. PAAS handhaafde de jaarprognoses op 21 à 23 miljoen troyounce zilver en 870.000 tot 970.000 troyounce goud. Voor de kosten mikt PAAS op 14 à 16 dollar voor zilver en 1.275 à 1.425 dollar voor goud. PAAS gaf een update over de reserves: die nemen toe tot 487 miljoen troyounce zilver en 7,7 miljoen troyounce goud op basis van de bestaande activa, exclusief nieuwe exploraties.

PAAS boekte in het tweede kwartaal een operationele kasstroom van 117 miljoen dollar, tegenover 21 miljoen een jaar eerder. De groep heeft in het kwartaal voor 47,4 miljoen dollar schulden terugbetaald en voor 36,4 miljoen dollar dividenden uitgekeerd. Het basisdividend bedraagt 0,1 dollar per kwartaal en stijgt naarmate de cashpositie toeneemt. Die bedroeg eind juni 409,2 miljoen dollar. Van de kredietlijn van 750 miljoen dollar is nog 470 miljoen beschikbaar. Na de overname van de activa van Yamana nam de nettoschuld toe. Ze bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 1,14 miljard dollar. Dat cijfer houdt nog geen rekening met een aantal recente transacties. PAAS verkocht participaties in Mara, Morococha en Agua de la Falda voor 593 miljoen dollar. Daarvan was het belang van 56,25 procent in het Mara-koperproject het belangrijkst. Die participatie wordt verkocht aan mede-eigenaar Glencore, maar PAAS behoudt voor de hele levensduur wel een royalty van 0,75 procent op de toekomstige opbrengsten van de mijn.

PAAS beschikt nog over een aantal jokers die, als het wat meezit, goed kunnen uitdraaien. De grootste kans biedt de Escobal-mijn in Guatemala. Die kwam in handen van PAAS na de overname van Tahoe Resources, maar ligt al sinds 2017 stil na protesten van de lokale Xinka-gemeenschap. PAAS probeert een compromis te vinden, gecoördineerd door het ministerie van Mijnbouw. Op de NYSE noteert nog altijd een apart recht met het tickersymbool PAASF. Dat geeft recht op 0,0497 aandelen van PAAS als Escobal voor 2029 weer operationeel wordt. Dat recht noteert momenteel met een korting van 27 procent. Een andere wildcard is het Navidad-project in Argentinië, in een regio waar mijnbouw op dit moment nog verboden is. Dat kan in de toekomst veranderen, als de politieke situatie wijzigt.

Conclusie

Ondanks de betere vooruitzichten noteert PAAS tegen minder dan 7 keer de verwachte kasstroom van volgend jaar, een stuk onder het historische gemiddelde (11) en een derde tot de helft goedkoper dan zijn sectorgenoten First Majestic en Hecla Mining, die over beduidend lagere reserves en een minder gunstige kostenstructuur beschikken. De komende kwartalen worden beter door de volledige bijdrage van de overgenomen activa, die de kosten op groepsniveau zullen drukken.