Tip van de week: Südzucker

Tegen 5 keer de verwachte winst voor 2023-2024 is het aandeel van Südzucker zo goedkoop dat een promotie tot ‘Tip van de week’ aan de orde is.

Südzucker is veruit de grootste suikerproducent van Europa, met 23 suikerfabrieken en twee raffinaderijen op heel het continent. Het bedrijf is een coöperatie waarbij 30.000 suikerbietentelers zijn aangesloten, die 60,7 procent van de aandelen bezitten. Toch droeg de suikerdivisie in de eerste helft van het boekjaar 2023-2024 (afsluitdatum 28 februari 2024) slechts 38,5 procent bij aan de groepsomzet. Ze is nog altijd de grootste afdeling, maar het afgelopen decennium is er flink gediversifieerd. De beursgenoteerde dochter CropEnergies is de grootste Europese producent van groene ethanol. Van de afdeling Specialiteiten maakt onder meer de grootste Europese producent van diepgevroren pizza deel uit, en de divisie Fruit omvat de grootste producent ter wereld van fruitbereidingen en een van de grootste producenten van fruitsapconcentraten in Europa.

De reden voor die forse diversificatie is de grilligheid van de suikerprijs. Südzucker boekt verliescijfers als de suikerprijs bijvoorbeeld slechts 15 dollarcent per pond noteert. Maar het zijn goede tijden voor de afdeling. Op de termijnbeurs van New York noteert de suikerprijs in de buurt van 28 dollarcent per pond, het hoogste cijfer sinds oktober 2011.

Bij de aankondiging van de cijfers over de eerste jaarhelft was het vooral uitkijken naar de prognoses voor de rest van het boekjaar. De resultaten kwamen in de buurt van de analistenverwachtingen, met een omzet van 5,08 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 9,8 procent. De extra omzet van 454 miljoen euro was helemaal te danken aan het suikersegment (+508 miljoen euro of +35,2%). CropEnergies maakte een zwak kwartaal door en zag de omzet met 29,2 procent achteruitgaan, deels door de geplande sluiting van de installaties voor onderhoud, deels door lagere prijzen.

Het bedrijfsresultaat maakte een enorme sprong van 87,3 procent, van 316 naar 592 miljoen euro. Hier is de bijdrage van het suikersegment nog spectaculairder: ze steeg van 16 miljoen euro in het tweede kwartaal van het vorige boekjaar naar 380 miljoen. De bijdrage aan de groepsebit klom in twaalf maanden van 5 procent in de eerste helft van het boekjaar 2022-2023 naar 64 procent in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. Ook hier is de ethanoldochter CropEnergies het lelijke eendje, met een ebit-daling van 81 procent, van 180 naar 34 miljoen euro.

Het beste nieuws was dat het management al voor de derde keer dit jaar de verwachtingen voor de bedrijfswinst kan opkrikken. Het mikt nu op een ebit van 900 miljoen à 1 miljard euro (voorheen 850 tot 950 miljoen), tegenover de 704 miljoen euro van het afgelopen boekjaar. De analistenconsensus voor de groepsebit staat op 877 miljoen euro. De prognose voor de groepsomzet is wel verlaagd: van 10,4 à 10,9 miljard euro tot 10 à 10,5 miljard euro, tegenover 9,5 miljard euro in het boekjaar 2022-2023.





Conclusie

De vrees van de markt dat de suikerprijs mogelijk een piek heeft bereikt, is begrijpelijk, en het is lang niet zeker dat het volgende boekjaar even goed zal worden als het lopende. Maar daar staat tegenover dat de markt nu wel overdrijft. Tegen 5 keer de verwachte winst voor 2023-2024 en met een opgelopen dividendrendement van 5 procent, na de koerscorrectie met 25 procent sinds het voorjaar, vinden we het aandeel zo goedkoop dat een promotie tot ‘Tip van de week’ aan de orde is. De suikerprijs is tot op heden nog niet gecorrigeerd. Dat laat Südzucker tot nader order toe mooie winsten te realiseren.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 14,08 euro

Ticker: SZU GR

ISIN-code: DE0007297004

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 2,87 miljard euro

Verwachte k/w 2022-‘23: 6,5

Verwachte k/w 2023-‘24: 5

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: -14%

Dividendrendement: 5,0%