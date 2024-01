Beleggingstip van de week: Sonoco

Sonoco is een enorm gediversifieerd concern, met activiteiten in vele sectoren. Deze dividendwaarde noteert tegen amper 11 keer de verwachte winst.

De wortels van Sonoco gaan terug tot eind achttiende eeuw, toen James L. Coker en zijn zoon de Carolina Fiber Company oprichten in Hartsville, South Carolina, om houtpulp en papier te produceren uit dennen. Na enkele onsuccesvolle jaren besloten de Cokers papieren klossen te maken voor het garen van de textielindustrie. Dat leidde in 1899 tot de oprichting van de Southern Novelty Company – klossen van papier waren toen een noviteit in de textielindustrie. Inmiddels is Sonoco uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 300 locaties in 35 landen en 22.000 medewerkers.

Het concern is gespecialiseerd in vrijwel alle mogelijke verpakkingen. Dat gebeurt in vijf segmenten: consumentenverpakkingen, industriële producten, beschermende verpakkingen, verpakkingen voor gezondheidszorg en diensten. De consumentenverpakkingen gaan van plastic verpakkingen voor snoepjes of fruit tot conservenblikken. Tot de industriële producten behoren de vele varianten van kernen waarop industrieel materieel wordt gerold, van rolletjes voor kassabonnen tot grote industriële rollen voor folies en films. Of denk aan enorme spoelen met een diameter van enkele meters voor staalkabels. Sonoco maakt ook producten voor de bouw, zoals profielen om ronde betonnen kolommen in te storten. Terwijl het segment Industriële producten focust op de binnenkant, focust de afdeling Beschermende verpakkingen op het omhullen van producten. Het simpelste voorbeeld is de verpakking van grote rollen papier, bijvoorbeeld voor kranten. Nog kit nodig voor uw bouwproject? Er is een grote kans dat de tube van bij Sonoco komt.

Het segment dat zich richt op de gezondheidszorg is gespecialiseerd in verpakkingen om de temperatuur stabiel te houden. Voor verpakkingen van bijvoorbeeld vaccins, vloeibare medicijnen als insuline, bloedtesten en biotechnologische toepassingen is het cruciaal dat de vereiste bewaartemperatuur gelijk blijft. Sonoco maakt voorraadcontainers die ideaal zijn om monsters van ingevroren micro-organismen in droogijs te bewaren. Daarnaast zijn er verpakkingen om medische voorwerpen, zoals injectienaalden, steriel te houden.

Aangezien behalve de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal ook de uitstraling van het product belangrijk is, denkt de divisie Services met klanten mee over het ontwerp van verpakkingen. Sonoco meldt trots dat acht van de elf grootste bedrijven ter wereld in consumentengoederen klant zijn. De afdeling helpt ook verpakkingen te ontwerpen waarmee een product onbeschadigd via sorteercentra van een postbedrijven thuis kan worden bezorgd. Ook daar zal Sonoco Service meedenken over het ontwerp. Sonoco heeft bovendien testfaciliteiten om vast te stellen of een ontworpen verpakking ook echt aan de vereisten voldoet.



Conclusie



Sonoco is een enorm gediversifieerd concern, met activiteiten in vele sectoren. De vork die het bedrijf in het vooruitzicht stelt voor de winst per aandeel in 2023 bedraagt 5,25 tot 5,40 dollar. Dat zou een koers-winstverhouding van minder dan 11 betekenen voor een dividendaristocraat die zijn winstuitkering de afgelopen veertig jaar telkens heeft verhoogd. Het kwartaaldividend bedraagt nu 0,51 dollar, met een dividendrendement van 3,6 procent. Sonoco genereert ruim voldoende vrije kasstroom voor verdere dividendverhogingen. Het bedrijf kan ook aandelen inkopen, maar heeft dat de afgelopen vijf jaar slechts beperkt gedaan. De lage koers-winstverhouding van 11 en het aantrekkelijke en veilige dividend maken van Sonoco een defensieve belegging met een duidelijk opwaarts koerspotentieel.



Advies: koopwaardig



Risico: gemiddeld



Rating: 1B



Koers: 57,53 dollar



Ticker: SON US



ISIN-code: US8354951027



Markt: NYSE



Beurskapitalisatie: 5,63 miljard dollar



K/w 2023: 10



Verwachte k/w 2024: 11



Koersverschil 12 maanden: -2%



Koersverschil sinds jaarbegin: +3%



Dividendrendement: 3,6%