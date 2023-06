Tip van de week: Nedap

Nedap staat niet bij iedere belegger op de radar. Door de relatief lage beurswaarde wordt het aandeel door slechts twee analisten gevolgd. Een gemiste kans.

Het technologiebedrijf Nedap werd in 1929 opgericht. Daarmee is het een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen van Nederland. Desondanks behoort het fonds met een marktkapitalisatie van ongeveer 380 miljoen euro nog altijd tot de kleintjes op de beurs. In de beginjaren lag de focus op de verwerking van bakeliet, maar sindsdien is er een hoop veranderd. De jongste jaren heeft de onderneming een goede reputatie in softwareontwikkeling en RFID-chips opgebouwd.

Nedap bestaat uit zeven marktgroepen. Healthcare, Live Stock Management, Retail en Security Management zijn verantwoordelijk voor ten minste 75 procent van de omzet. Healthcare richt zich op de automatisering van de werkzaamheden van zorgprofessionals. De groep staat bekend om het Elektronische Cliënten Dossier. Met die activiteit is Nedap de marktleider in Nederland in de geestelijkegezondheidszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Live Stock Management levert technologische oplossingen voor de melkveehouderij, zoals sensoren en voerstations. Retail produceert beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel. Security Management ontwikkelt beveiligingssystemen voor bedrijven, instanties en overheidsinstellingen. Nedap onderscheidt zich met het beveiligingsplatform AEOS voor onder meer toegangscontrole.

Vorig jaar had Nedap veel last van schaarste aan componenten. Daardoor kon het bedrijf niet altijd aan de vraag voldoen en kwamen de marges onder druk te staan. Door de extra uitgaven viel de winstgroei per aandeel wat tegen, maar Nedap wist in 2022 toch een omzet van 230,6 miljoen euro en een autonome groei van 11 procent te behalen. Vrijwel alle marktgroepen droegen hun steentje bij. Het bedrijfsresultaat (ebit) nam met 3 procent toe tot 23,8 miljoen euro. De ebit-marge daalde van 11,1 naar 10,3 procent. De nettowinst per aandeel bedroeg 2,87 euro (2,82 euro in 2021).

Doordat Nedap aan het einde van het boekjaar over een nettokaspositie beschikte, besloot het management het dividend van 3 euro per aandeel op peil te houden. Bij de huidige beurskoers bedraagt het dividendrendement 5,2 procent. Een ander argument voor de hoge dividenduitkering was het vertrouwen dat de schaarste aan componenten zou afnemen. Die inschatting bleek correct, want Nedap wist mee dankzij een inhaaleffect van productleveringen over het eerste kwartaal van 2023 een autonome omzetgroei van maar liefst 22 procent te realiseren.

Dat legt een stevige basis om de omzet voor het derde jaar op rij autonoom met meer dan 9 procent te kunnen laten groeien. Een ebit-marge van 15 procent tegen 2025 wordt nog een hele uitdaging, maar lijkt niet onoverbrugbaar, zolang Nedap de terugkerende omzet uit softwareabonnementen maar verder laat groeien.

Conclusie

Een belegging in Nedap heeft aandeelhouders de afgelopen tien jaar gemiddeld een rendement van 10,6 procent per jaar opgeleverd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst, maar het is goed om te weten dat de onderneming een gedegen trackrecord heeft. Onder gunstigere omstandigheden zal de omzet gestaag blijven groeien en kan de ebit-marge tegen 2025-2026 oplopen tot 14 procent, wat een winst per aandeel van circa 5 euro betekent. Plakken we daar een redelijke waardering van 17 keer de winst op, dan komen we tegen dan uit op een koers van 85 euro. In de tussentijd ontvangen aandeelhouders een mooi dividendrendement. Nedap is gezien de mooie spreiding van activiteiten, de sterke balans en de focus op autonome groei een mooie defensieve belegging.

Verschenen op trends.be/beleggen op 16 juni